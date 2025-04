Vue, der größte private Kinobetreiber in Europa und die Nummer eins in Großbritannien, hat mit Barco einen Vertrag über den Einsatz seiner Laserprojektoren in allen europäischen Vue-Kinos unterzeichnet. Insgesamt ist Vue in acht Ländern vertreten.

Im Rahmen der Vereinbarung werden bis Ende 2029 zunächst mehr als 1.000 Barco-Projektoren der Serie 4 und Barco-Medienserver auf den Leinwänden von Vue installiert, wobei die Einführung in Großbritannien, Deutschland und Dänemark beginnt. Vue Southport im Nordwesten Englands war das erste Vue-Kino, das mit der Installation begonnen hat, und Vue Westfield Shepherd’s Bush in London, das Flaggschiff des Unternehmens, wird als nächstes an der Reihe sein.

Neue Kino-Experiences

Tim Richards, CEO und Gründer von Vue, kommentiert: „Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Barco, um mehr als 1.000 unglaubliche Laserprojektoren in acht Ländern zu liefern. Die hochmoderne Lasertechnologie von Barco ist die perfekte Ergänzung zu unseren Investitionen in Lux- und Ultra Lux-Liegesitze sowie in das kürzlich vorgestellte Vue Your Way, unser innovatives neues Konzept für Foyers. Diese aufregenden Entwicklungen werden sicherstellen, dass wir unseren Kunden weiterhin das ultimative Kinoerlebnis bieten können und perfekt für die vor uns liegenden Chancen positioniert sind.“

Neben der Projektionsausrüstung sucht Vue auch weiterhin nach neuen Experiences für seine Kundschaft – unter anderem mit einem Pilotprojekt zu personallosen Eingängen, mit Selbstbedienungskassen und Scanner für die Tickets.