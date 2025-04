Im Werksviertel, dem boomenden Business-Bezirk von München – in dem auch invidis gemeinsam mit der ISE und Avixa sein Büro hat –, sind Parkplätze rar und begehrt. Zumindest etwas Entlastung bringt da der neue Parkturm von Vepa: Im ersten öffentlichen Parkturm Europas mit integrierter Ladeinfrastruktur finden insgesamt 12 Autos auf einer Grundfläche von nur 49 Quadratmetern Platz. Diese werden mit einer hochentwickelten Paternoster-Technologie im Turm aufbewahrt.

Die Fassade des Parkturms wurde durch die Künstlerin Mariella Kerscher gestaltet – und trotzdem ist auch noch Platz für ein spezielles OoH-Branding. Als erster Kunde konnte in Zusammenarbeit mit It Works und Poolone Giant Media die Biermarke 1664 Blanc der Carlsberg Group mit einem Riesenposter auf dem Turm werben.

Weitere Vepa-Parktürme sind schon in Planung – unter anderem am Hackeschen Markt in Berlin. Buchbare Werbeflächen wird man sicherlich auch auf einigen neuen Projekten finden.

Autotürme und Iconic DooH Eine besonders ikonische DooH-Fläche findet sich in Singapur am Ten Square. Hier ist es kein Parkturm, sondern ein Autohaus, das seine Produkte ausstellt und gleichzeitig eine besondere, programmatisch buchbare DooH-Fläche zur Verfügung stellt. Mit seinen drei Flächen kann der Screen Forced-Perspective-Content besonders gut darstellen.