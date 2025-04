Mit dem Westfield Hamburg Übersee Quartier öffnete vergangene Woche nicht nur ein neues Shoppingcenter, sondern auch ein permanentes digitales Kunstmuseum: Im Port de Lumière, das über zwei Jahre in der Planung war, berühmte Werke immersiv interpretiert. Zur Eröffnung setzte der Betreiber Culture Spaces auf eine 360-Grad-OoH-Präsenz in Hamburg: von DooH-Displays am Flughafen bis zu Walking Screens in der Stadt.

Passend zur Eröffnungsausstellung „Gustav Klimt – Gold und Farbe“ schickte die Lead-Agentur Rock & Stars zum Kampagnenstart einen golden gebrandeten Bus durch die Innenstadt. Zusätzlich wurden 35 Fahrzeuge des Ridepooling-Service Moia mit Außen- und Innenbranding inszeniert. Aufmerksamkeitsstarke OoH-Formate wie großflächige Plakate oder POS-Displays prägten das Stadtbild. Am Flughafen Hamburg lief die Kampagne auf den großen Welcome Screens. Abgerundet wurde die Aktion mit Print-, Radio- und Onlinewerbung.

Seit dem 8. April laufen nun die immersiven Shows im Port de Lumière – jeweils eine Stunde lang dürfen Besucher in die Welt des jeweiligen Künstlers eintauchen. Dafür sorgen 80 Hochleistungsprojektoren, die sich auf eine Fläche von 1.700 Quadratmeter verteilen. Neben der Klimt-Show läuft aktuell auch die abstrakte Kunstinszenierung „Journey“ und eine Interpretation der Werke von Hundertwasser.