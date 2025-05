LED-Trucks und 3D-Effekt-Screens mittels LED-Rotoren kennt man beide. Nun vereint das US-Unternehmen Flo Advertising die Konzepte zu einem sehr amerikanischen Konzept: dem „3D Holographic Experience Truck“. In Zusammenarbeit mit Hypervsn und dem Mobile-out-of-Home-Spezialisten Firefly entstand ein Werbelastwagen mit einem Hypervsn-Display, das mit seinen LED-Rotoren ein durchsichtig scheinendes 3D-Motiv kreiert.

Der erste der 3D-Effekt-Trucks soll in Las Vegas in Bertrieb genommen werden – die Glanz-Metropole ist ein passendes Pflaster für diese Werbeform. Weitere Städte sollen folgen. Die Trucks werden in die mobile Flotte von Flo Advertising Flotte integriert und über die umfangreiche Firefly-Werbeplattform vermarktet. Dabei eignet sich der aufmerksamkeitsstarke Truck natürlich besonders für frequentierte Bereiche, Kongresse und Live-Veranstaltungen, bei denen viele Leute unterwegs sind.

„Mit der nationalen Präsenz von Firefly und den engen Partnerschaften Partnerschaften mit führenden Agenturen und Marken sind wir stolz darauf, diese Technologie in die Lkw-Werbung zu bringen – damit definieren wir die Möglichkeiten der Mobilitätswerbung neu“, kommentiert Altug Simsek, SVP von Firefly.

Hypervsn vermarktete kleine Rotor-Displays vor allem im Retail- und Promotionbereich; mehr und mehr setzt man aber auf große Lösungen, die die Augen der Betrachter auf sich ziehen – unter anderem im Inneren der Las Vegas Sphere – und auf AI-Avatare.