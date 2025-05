Prowise hat bekanntgegeben, als einer der Gewinner der Ausschreibung der Baykit EG hervorgegangen zu sein. Die Bayerische kommunale IT-Einkaufsgenossenschaft stattet unter anderem bayerische Bildungseinrichtungen mit Interactive Whiteboards aus. Die Ausschreibung umfasst ein maximales Abrufvolumen von 30 Millionen Euro

Durch den neuen Rahmenvertrag zwischen Baykit und Prowise können bayerische Schulen und Bildungseinrichtungen bis einschließlich 2028 die interaktiven Tafeln von Prowise beziehen. Unterstützt wird Prowise dabei von seinem IT-Partner Rednet.

„Wir sind stolz und dankbar, dass Prowise den Zuschlag in der bedeutenden Baykit-Ausschreibung erhalten hat – ein starkes Zeichen für unser Engagement im Bildungsbereich. Diese Anerkennung in Bayern bestätigt unsere Vision und unseren Ansatz, nachhaltige, sichere und benutzerfreundliche Technologie für den deutschen Bildungssektor bereitzustellen. Die Baykit-Ausschreibung gehört zu den bedeutendsten in Deutschland – durch diese Partnerschaft können wir die digitale Transformation der bayerischen Bildungslandschaft weiter vorantreiben“, erklärt Michel Korsten, CEO von Prowise.