BenQ stellt mit dem LW600ST+ einen neuen Kurzdistanz-LED-Projektor mit WXGA-Auflösung – 1.280 mal 800 Pixel – vor. Der für den gewerblichen Dauerbetrieb entwickelte Projektor eignet sich für interaktive Entertainment- und Freizeitsportangebote wie Golfsimulatoren, Bowlingbahnen oder Kartbahnen. Beim 24/7-Betrieb sind mit der LED-Lichtquelle laut BenQ mehr als 28 Monate Laufzeit möglich.

Dank dem Short-Throw-Objektiv mit einem Zoomfaktor von 1,2 reicht ein Abstand von 155 Zentimetern aus, um eine Bilddiagonale von 100 Zoll zu erzielen. So erzeugt der LW600ST+ Bilddiagonalen zwischen 60 und 200 Zoll.

Der 0,65 Zoll große DC3-DMD-Chip des BenQ LW600ST+ deckt 94 Prozent des Farbraums Rec. 709 ab und sorgt so für eine besonders farbintensive und naturgetreue Bilddarstellung. Für die Projektion stehen sechs feste sowie zwei individuell programmierbare Voreinstellungen zur Verfügung. Eine zusätzliche vierte LED, die einen zweiten Grünkanal erzeugt, optimiert die Bildqualität speziell für unterschiedliche Anwendungen.

Trapezkorrektur und Screen Fill

Der LW600ST+ verfügt über eine Trapezkorrektur, die vertikal und horizontal 30 Grad in beide Richtungen ausgleichen kann – so werden Bilder auch auf schrägen Wänden rechtwinklig und perspektivisch korrekt dargestellt. Im OSD-Menü lässt sich mit der Screen-Fill-Funktion die native Auflösung an das gewünschte Seitenverhältnis anzupassen, ohne die Bildauflösung zu verändern. Dort lässt sich auch der Weißabgleich einstellen.

Auf der Rückseite bietet der BenQ-Beamer zwei HDMI-Ports (1.4) und zwei USB-A-Ports zum Anschluss von Bildquellen an. Einer der USB-Ports ist speziell für einen optionalen Dongle vorgesehen, mit dem sich der Projektor per WLAN in bestehende Netzwerke integrieren lässt. Ein 10-Watt-Lautsprecher ist für die akustische Begleitung integriert.

Der BenQ LW600ST+ ist ab sofort zum unverbindlichen Verkaufspreis von 1.099 Euro brutto im Handel erhältlich. Für den Juni hat BenQ mit dem LH600ST+ einen weiteren Short-Throw-Projektor mit Full-HD-Lösung angekündigt.