Seit 25 Jahren standardisiert Mediaservice Wasmuth Mediadaten in Deutschland. Die Hamburger sind Datenlieferant für den Großteil der Top-30-Mediaagenturen. Die Schwerpunkte liegen in der Automatisierung und Optimierung von Prozessen in den Bereichen Selling, Planing, Buying und Handling von Medialeistungen.

Das neue DooH-Angebot soll die Zusammenarbeit zwischen Vermarktern und Agenturen bei der Planung und Buchung von digitaler Außenwerbung vereinfachen. Auf Basis vor allem systematisch vereinheitlichter Standort- und Mediadaten können Mediaagenturen die aktuellen und geprüften Daten einfach in ihre Systeme integrieren. Über die im Markt etablierten Wasmuth Daten-IDs soll ein reibungsloser Datenaustausch über verschiedene Plattformen hinweg möglich sein.

Kostenlos für Netzwerkbetreiber und Vermarkter

DooH-Netzwerkbetreiber und Vermarkter können mit DooH-Data die Sichtbarkeit ihres DooH-Portfolios bei Einkäufern erhöhen und erhalten Zugang zu einer größeren Kundenbasis. Durch die Aufnahme in den Datenpool wird das DooH-Inventar sowohl programmatisch als auch klassisch an die Planungs- und Einkaufssysteme der Wasmuth Agenturkunden angebunden. Die Integration ist dabei für Publisher vollständig kostenfrei.

Bereits zum Start nutzen zahlreiche namhafte DooH-Markteilnehmer das neue DooH-Data Angebot – darunter GroupM, Inovisco, Rewe Retail Media und TV-Wartezimmer. Auch Ströer liefert bei der Datenstandardisierung mit Wasmuth zusammen.

