Eine interessante Übernahme flattert kurz vor dem Wochenende in den invidis Newsroom. Der niederländische Digital Signage Integrator Screencom – Gründungsmitglied der Samsung Magicinfo/VXT GS-Alliance – fusioniert mit Blue and Red, dem ebenfalls niederländischen Softwareentwickler der bis April als Sony Teos bekannten Digital Signage CMS und Roombooking Management Plattform (invidis Bericht).

Die Fusion wurde am 27. Mai 2025 abgeschlossen und positioniert das vereinte Unternehmen als umfassenden Anbieter integrierter Lösungen für visuelle Kommunikation und Arbeitsplatzoptimierung. Das fusioniert Unternehmen firmiert von nun an als ScreenCom Group im Digitial Signage Markt. Geleitert wird der fusionierte Full-Service Integrator mit eigener Software von Screecomgründer und CEO Bastiaan Amsing, der bisherige Blue and Red CEO Ricardo de Vries wird CTO in der neuen Screencom Group.

Bemerkenswert ist das gemeinsame Lösungsangebot von Digital-Signage- und Arbeitsplatzmanagement-Lösungen, das nun die Samsung Plattformen Magicinfo und VXT und die bisherigen Sony-Lösungen Teos- und TDM unter einem Dach verbindet.

Das fusionierte Unternehmen bietet nun ein erweitertes Lösungspaket an:

MagicInfo Services, powered by ScreenCom Group – Umfassende Digital-Signage-Management-Plattform mit Samsung MagicINFO für unternehmensweite Content-Erstellung, -Planung und Geräteverwaltung

VXT Services, powered by ScreenCom Group – Fortschrittliche Digital-Signage-Lösung mit Samsung VXT für leistungsstarke Content-Verteilung mit optimiertem Workflow-Management

TEOS Manage, powered by ScreenCom Group – Komplettlösung für das Workspace-Management in Unternehmen für Konferenzraumbuchung, Besuchermanagement und Arbeitsplatzoptimierung

TDM Signage, powered by ScreenCom Group – Komplettlösung für die nahtlose Anzeige und Integration von Arbeitsplatzinformationen

Die Integration soll Kunden beider Unternehmen erhebliche Vorteile bieten. Sie profitieren von einem vereinfachten Lieferantenmanagement durch einen einzigen vertrauenswürdigen Partner. Die Systemintegration zwischen Signage- und Workspace-Plattformen wird deutlich verbessert. Das kombinierte Unternehmen bietet erweitertes technisches Know-how für alle Lösungen. Innovationen werden durch einheitliche Forschungs- und Entwicklungskapazitäten beschleunigt. Die Support-Services werden durch eine optimierte, konsolidierte Struktur effizienter.