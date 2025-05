Der invidis Digital Signage Software Compass, das einzige unabhängige Vergleichs-Tool für Digital Signage-Software, erfreut sich immer größerer Beliebtheit und deckt mittlerweile rund 65 Prozent des DS-Software-Markts ab. 35 Software-Anbieter haben ihr Produkt bereits integriert – Tendenz steigend. Diese Zahlen präsentierten die Compass-Experten von invidis, Marco Wassermann und Maria Handwerker, auf dem Tech-Forum – und zeigten auch, in welche Richtung sich der Compass weiterentwickelt.

Im Zentrum der Vorstellung stand dabei das neue Search-Tool (invidis berichtete). Diese eröffnet dem Compass eine neue Zielgruppe: die Endkunden. Denn die ursprüngliche Funktion gab diesen zu viele Insights an die Hand – und verwirrte dadurch auch. Durch eine Filterfunktion können User im neuen Plan gezielt nach den Kriterien suchen, die für ihr Projekt am wichtigsten sind. Denn wie der Endkunde immer von der Anwendung her denkt, ist auch das Tool drauf ausgelegt.

Quality Score für Rangfolge

Um die einzelnen Anbieter in eine Rangfolge zu bringen, verwendet invidis den Use Quality Score, der auf Basis intensiver Marktforschung entwickelt wurde. Dieser wird außerdem durch einen Region Score Bonus beeinflusst. Denn wenn ein Unternehmen nur den DACH-Markt bedient und dort Service anbietet, ist ein Einsatz in Nordamerika kontraproduktiv.

Für Software-Anbieter interessant: Die Listen bieten auch einen Contact-Sales-Button, der direkt eine E-Mail an die Verkaufsabteilung schickt. Allerdings erscheint dieser nur für Anbieter, die sich auch kostenpflichtig registriert haben.

Hier geht es zum Digital Signage Software Compass.

invidis betrachtet den Compass als ein lebendiges Tool. So wie die Software-Landschaft sich rasant verändert, wird auch der Compass steig angepasst. Am Horizont stehen bereits die nächsten großen Veränderungen an – Stichwort AI.