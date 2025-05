Leyard Europe erweitert seine Directlight-Produktfamilie um die Essential-Serie. Die COB-LEDs sollen vor allem für Innenräume mit viel Umgebungslicht sehr gute Bildqualität liefern. Die erhältlichen Pixelpitches betragen 0,7; 0,9; 1,2 und 1,5 Millimeter.

Die 27-Zoll-Cabinets sollen tiefe Schwarztöne und scharfe Bilder erzeugen, mit einem Kontrastverhältnis von 30.000:1 sowie einer hohen Bildwiederholfrequenz von 3.840 Hertz. Sie sind sowohl mit dem Walldirector-Videocontroller als auch mit LED-Controllern von Colorlight kompatibel.

Leyard sieht den Einsatz der Essential-Serie vor allem in stark frequentierten Bereichen wie Lobbys, Einzelhandelsflächen, Gastronomiebetrieben, Konferenzräumen, Seminarräumen und regionalen Fernsehstudios. Auch für für interaktive Touch-Anwendungen eignet sie sich.

Auch als All-in-One erhältlich

Leyard betont zudem, dass aufgrund eines speziellen Sortierverfahrens nur einheitliche LED miteinander kombiniert werden. Dadurch wird eine höhere Leistung und ein geringere Energiebedarf gewährleistet. Die Lösung verfügt zudem über einen proprietären integrierten Schaltkreis für die COB-Technologie. Dieser kontrolliert die Leistung und Daten jeder einzelnen COB-LED. Mithilfe des Treiber-ICs werden die LEDs auf Wafer-Ebene getestet, um die Anforderungen an Helligkeit, Leistung und Farbe zu erfüllen.

Die Essential LEDs werden zudem in der vorkonfigurierten Complete-Variante angeboten. Diese All-in-One-Displays sind in den Auflösungen Full HD in 109 oder 136 Zoll sowie in 4K mit 163 Zoll erhältlich. Im Lieferumfang enthalten sind darunter Kabel, Blenden, Wandhalterungen, Ersatzmodule sowie einen Videocontroller und eine Fernbedienung.

Die Directlight-Essential-Serie unterstützt auch die Fernüberwachungsfunktionen des Remote-Device-Management-Systems Walldirector Cloud von Planar, einem Tochterunternehmen von Leyard.