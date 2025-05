Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer am Flughafen Ben Gurion in Tel Aviv ist weitaus länger als sonst wo in der Welt. Die intensiven Sicherheitskontrolle brauchen ihre Zeit. Nach erfolgreicher Kontrolle bleibt in der Regel noch viel Zeit, das Flughafenterminal zu erkunden. invidis hat sich auf den Weg gemacht.

Unser persönliches Highlight ist der unübersehbare DooH-Screen zum zentralen Marktplatz. Hier müssen alle Passagiere vorbei auf dem Weg zum Gate. Die Shlomo Group als eine der größten Investment- und Beteiligungsgruppen (Sixt-Autovermietung, Versicherungen) in Israel nutzt den LED-Screen nicht nur für vollformatige Kampagnen sondern auch als übergroße Uhr.

Die Uhrzeit wird durch AI-generierte Schwimmer angezeigt – besonders gelungen ist jeder Minuten-Wechsel. Die Schwimmer tauchen ab, Wellen entstehen und sie formieren sich wieder an der Wasseroberfläche zur neuen Uhrzeit. Digital Signage und DooH mit Mehrwert.

