Vom 21. bis 23. Mai 2025 stellt Concept International beim Digital Signage Summit Europe im Hilton Munich Airport neue Produkte aus den Bereichen Mediaplayer, LED-Displays und E-Paper-Lösungen vor. Das Münchner Unternehmen zeigt Entwicklungen seiner Eigenmarken Future LED und Future NUC sowie Neuheiten von Giada und Qbic.

Transparente Micromesh-LED

Das neue Micromesh der Eigenmarke Future LED ist ein transparentes LED-Gewebe, das flexibel einsetzbar ist – beispielsweise als digitale Trennwand, freihängendes Display oder halbtransparente Fläche an Glasfronten. Die Matten bestehen aus einem feinen Glasfasernetz mit integrierten LEDs, die in Pixelabständen zwischen 3,5 und 10 Millimetern verfügbar sind. Die Module sind standardmäßig 1,50 mal 0,25 Meter groß, lassen sich modular erweitern und individuell zuschneiden. Durch ihre licht- und luftdurchlässige Struktur eignen sie sich besonders für kreative Raumgestaltung im Innen- und Außenbereich.

Future NUC Essential & Flexbox

Der Future NUC Essential ist ein ultrakompakter PC mit Intel N150 Quadcore-CPU (3,6 GHz) und wird mit Vesa-Halterung ausgeliefert. Die Flexbox-Variante nutzt ChromeOS Flex. Beide Modelle eignen sich für den Einsatz in Digital Signage-Projekten, insbesondere bei begrenztem Budget. Beide Modelle unterstützen Fernwartung und sind für den Dauerbetrieb konzipiert.

Drei aktuelle Giada-Modelle

Der Giada BQ614 richtet sich an Anwendungen mit hohen Leistungsanforderungen. Er nutzt eine Desktop-CPU der 14. Generation, unterstützt DDR5-RAM und bietet eine breite Auswahl an Schnittstellen, darunter sieben USB-Ports und zwei LAN-Anschlüsse. Zudem verfügt das Gerät über eine Sicherheitsfunktion, die Manipulationen am Gehäuse registriert und meldet. Die JAHC-Technologie unterstützt einen 24/7-Betrieb und ermöglicht automatische Neustarts bei Softwareproblemen.

Für energieeffiziente Anwendungen mit begrenztem Budget stellt Concept den Giada DN25 vor. Der Mediaplayer basiert auf dem Raspberry Pi 5 Compute Module und unterstützt zwei HDMI-Ausgänge mit 4K-Auflösung bei 60 Hz. Durch den lüfterlosen Betrieb und das kompakte Metallgehäuse soll sich das Gerät besonders für den Einsatz in öffentlichen Bereichen, im Einzelhandel oder auf Messen eignen.

Ein weiteres Modell, der Giada F109D, ist für den dauerhaften Einsatz in Stelen, Kiosksystemen und hinter Displays ausgelegt. Der Embedded-Player arbeitet lüfterlos, nutzt energieeffiziente Twin-Lake-Prozessoren und ist durch sein Aluminiumgehäuse auch für den Betrieb in staubigen oder wärmeren Umgebungen geeignet.

Kabellose E-Paper-Displays

Auch die E-Paper-Lösungen von Qbic werden auf dem DSSE gezeigt. Die elektronischen Türschilder verfügen über drei programmierbare Tasten, die unter anderem den Buchungsstatus eines Raums anzeigen können. Die Geräte lassen sich kabellos montieren, etwa an Glasflächen, Wänden oder Möbeln, und sind dank langlebiger Akkus wartungsarm – mit einer Batterielaufzeit von mindestens drei Jahren.

Concept International ist auf dem DSSE 2025 an Stand 13 vertreten.