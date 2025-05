Sony präsentiert von 21. bis 23. Mai auf dem Digital Signage Summit Europe 2025 erstmals sein Spatial Reality Display in Kombination mit der KI-gestützten Touchfree-Technologie von Ameria. Durch die Partnerschaft ist es möglich, 3D-Effekt-Inhalte auf dem Display über Handbewegungen zu steuern – ohne den Einsatz von 3D-Brillen oder ähnlichem.

Sony und Ameria wollen die Technologie vor allem im Premium-Einzelhandel einsetzen. Somit könnten Retailer beispielsweise den Bedarf an Lagerhaltung in den Geschäften reduzieren, indem es die virtuelle Präsentation von Produktvariationen möglich macht. Einzelhändler mit kleinen Verkaufsflächen können so nun ihr umfassendes und breites Produktsortiment sicht- und erlebbar machen. Darüber hinaus lassen sich hochwertige Artikel wie Uhren oder Schmuck präsentieren, ohne Sorge um Diebstahl oder Beschädigung haben zu müssen.

invidis durfte das System bereits auf der ISE 2025 testen –und war von der intuitiven Steuerung überzeugt. Nun wird es der breiten Fachöffentlichkeit auf dem DSS Europe am Münchner Flughafen präsentiert – Kurzentschlossene können immer noch ein Ticket buchen. invidis-Leser bekommen auf alle Tickets einen Exklusiv-Rabatt von 30 Prozent mit dem Code dsse25-invidisrd. Hier geht es zur Registrierung.