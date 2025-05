Epson führt frei neue Projektorserien ein, die hohe Helligkeit (6.000 bis 8.000 Lumen) mit einer langlebigen Laserlichtquelle und großer Flexibilität bei der Installation verbinden: die Serien EB-L8xx, EB-L7xx und EB-L6xx. Sie sind für den professionellen Einsatz in Bildung, Wirtschaft, Einzelhandel und bei Großbildinstallationen entwickelt.

Die neuen Geräte verfügen über manuelle Zoomobjektive und verschiedene Festbrennweitenobjektive, die eine Installation in geringem Abstand zur Projektionsfläche ermöglichen. Alle Modelle unterstützen die Epson 4K Enhancement-Technologie sowie WUXGA-Auflösung und liefern großformatige Bilder in natürlichen Farben.

Flexible Installation mit vielseitigen Objektiven

Die Laserlichtquelle hat neben ihrer langen Lebensdauer auch den Vorteil, dass sie relativ leise ist. Epson gewährt auf die Projektoren eine Garantie von drei Jahren, die optional auf fünf Jahre erweitert werden kann. Neben der Unterstützung aktueller Wireless-Standards bieten die Geräte auch moderne Funktionen zur Installations- und Betriebsunterstützung wie NFC für die vereinfachte Konfiguration und Statusprüfung sowie geometrische Korrekturfunktionen zur Vermeidung von Bildverzerrungen. Die Epson Projector Management Connected (EPMC)-Software ermöglicht die Fernüberwachung und -verwaltung der Geräte. Optional lässt sich die Epson Kamera ELPEC01 zur automatisierten Farbkalibrierung, zum Edge Blending und Simple Stacking einsetzen.

Für Bildung und Unternehmen

Die Modelle EB-L890E, EB-L890U, EB-L895U, EB-L790U und EB-L690U wurden insbesondere für den Einsatz in Bildungseinrichtungen und Unternehmen konzipiert. Sie verfügen über einen Lichtstrom von bis zu 8.000 Lumen, integrierten Lens-Shift und unterstützen die neuesten drahtlosen Standards. Durch die erweiterte Installationsfunktionalität eignen sie sich für Räume wie Klassenzimmer, Hörsäle und Besprechungsräume.

Für Handel, Museen und Großbildanwendungen

Die Projektoren EB-L795SE, EB-L790SU, EB-L690SU, EB-L695SU, EB-L690SE und EB-L695SE sind für Anwendungen in Museen, im Einzelhandel und in Signage-Umgebungen vorgesehen, beispielsweise für immersive Großbilddarstellungen in Bereichen wie Screen-Golf, Fitnessstudios, Restaurants oder Simulationen. Diese Modelle bieten Lichtströme von bis zu 7.000 Lumen sowie flexible Projektionsverhältnisse zwischen 0,5–0,7:1 und 0,79–1,36:1. Sie können Bilder mit einer Diagonale von bis zu 500 Zoll darstellen und ermöglichen eine einfache Einrichtung dank NFC, Geometriekorrektur und (modellabhängig) kabelloser Konnektivität.

Auch Nachhaltigkeit spielt bei den neuen Epson-Serien eine Rolle. Die Gehäuse bestehen zu rund 65 Prozent aus recyceltem Kunststoff (PCR), und die Verpackung ist vollständig recycelbar. Produziert werden die Geräte in Werken, die ausschließlich mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen betrieben werden. Das kompakte und leichte Design soll eine Installation durch eine einzelne Person ermöglichen. Die wartungsarmen Laserlichtquellen verbrauchen vergleichsweise wenig Energie, und am Ende der Produktlebensdauer stehen Optionen zur Wiederverwertung, Wiederverwendung oder Energierückgewinnung zur Verfügung.

Die neuen Serien sind ab Mai im qualifizierten Fachhandel erhältlich.

Anzeige