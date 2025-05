Mit dem F109D stellt Giada einen leistungsstarken Digital Signage Player im kompakten Booksize-Format vor – ideal für den Einbau in Stelen, Kioske, SB-Terminals oder hinter Monitoren im öffentlichen Raum. Durch die neuen Twin-Lake-Prozessoren bietet das lüfterlose Gerät mehr Performance bei gleichzeitig hoher Energieeffizienz und einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Der kompakte Booksize-Rechner hat durch einen Aluminium-Kühlrippenaufsatz gut 5mm zugelegt – arbeitet dadurch aber noch zuverlässiger bei hoher Leistungsabgabe und vollständig geräuschlos und auch in warmen und staubigen Umgebungen, wie hinter Paneelen oder Wandverkleidungen. Der Münchner Value Added Distributor Concept International hat den lüfterlosen Embedded Player für den robusten 24/7 Dauerbetrieb ab sofort im Sortiment.

Neu bei Concept International ist der Digital Signage-Player Giada F109D im Booksize-Format, der sich unter anderem für Stelen, Kioske, SB-Terminals oder Screens im öffentlichen Raum eignet. Mit Abmessungen von 189,6 mal 148,3 mal 32 Millimetern kann er auch hinter engen Verkleidungen und verwinkelten Abdeckungen installiert werden. Vesa-Halterungen erleichtern das sichere Anbringen. Mit Einführung der Twin-Lake CPU-Generation sind jetzt auch leistungsstärkere CPUs mit OctaCore und bis zu 3,9 Gigahertz erhältlich. Damit arbeitet der Embedded Player mit den neuen, energieeffizienten Twin-Lake-Prozessoren von Intel nicht nur geräuschlos und wartungsarm, sondern eignet sich auch für den Einsatz in staubigen Umgebungen.

Bis zu drei Screens anschließbar

Zur Verfügung stehen, neben dem neuen N150 und N250 Quadcore-Prozessor, auch die neuen Core 3 N-Prozessoren N350 und N355. Beide arbeiten mit acht Effizienz-, also E-Kernen und maximal 3,9 Gigahertz. Weiterhin kommt ein schneller DDR5-Speicher zum Einsatz.

Zwei HDMI- und ein DP-Anschluss ermöglichen das Bespielen von bis zu drei Monitoren gleichzeitig in 4K/UHD – maximal 4.096 x 2.160 – bei flimmerfreien 60 Hertz. Der aktuelle DDR5-Arbeitsspeicher kann, je nach Leistungsbedarf, mit 8 bis 16 Gigabyte bestückt werden. Der Player bietet weiter sechs USB-Slots – 2-mal USB 3.2 Gen2 und 4x USB 2.0 –, zwei Ethernet RJ45 und zwei serielle Co,-Anschlüsse.

Besondere Sicherheit bieten zwei Netzwerkanschlüsse: Damit lassen sich Intra- und Internet voneinander trennen und das Risiko von Angriffen oder Datenlecks reduzieren. Ein Slot für eine Sim-Karte ermöglicht zudem auch bei fehlendem Internet unkomplizierte Konnektivität per 3G oder 4G. Eine Verbindungsmöglichkeit, die oft auch an schlecht erreichbaren Orten, wie an frei hängenden Monitoren zum Einsatz kommt. Ein Audio-Ein- und Ausgang für Mikrophon und Lautsprecher ist ebenfalls vorhanden.

Für den Dauerbetrieb

Als Betriebssystem stehen Windows 11 IoT Enterprise oder Linux Ubuntu 64-Bit zur Verfügung.

Die 24/7-Verfügbarkeit stellt neben den robusten Komponenten auch die JAHC-Technologie von Giada sicher: Diese Hardware-Komponente beinhaltet unter anderem den „Watchdog“, der den Player automatisch rebootet und die gewünschte Anwendung neu startet, wenn es zu Störungen kommt. Er ermöglicht zudem mit RTC (Real-Time-Clock) das Hoch- und Herunterfahren des PCs zu verschiedenen Tages- und Uhrzeiten.

Der F109D ist ab sofort für einen Nettolistenpreis ab 390 Euro (UVP) bei Concept International erhältlich. Für Reseller und Systemhäuser gibt es Sonderkonditionen auf Anfrage. Concept International unterstützt zudem den Roll-out von Projekten mit dem Total-Preparation-Service.Für alle Giada-Geräte in seinem Sortiment bietet Concept International außerdem einen deutschlandweiten Vor-Ort-Service an.

