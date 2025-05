Tegut hat in einem denkmalgeschützten Gebäude in Weimar, der alten Schlachthalle, einen neuen Supermarkt eröffnet. Die Filiale im Wolfgang-Borchert-Bogen 1 bietet auf einer Fläche von 1.182 Quadratmeter eine vielfältige Auswahl von Produkten: 14.370 Artiken, davon rund 3.000 in Bioqualität und 870 regionale und lokale Artikel führt der Markt. Eine Bedienungstheke mit Digital Signage-Screens ist ebenfalls vorhanden, an der Fleisch, Wurst, Käse, Fisch und Antipasti erhältlich sind. Hinzu kommt eine Sushi-Station. Auch vegane und vegetarische Produkte gehören zum Sortiment.

„Dieser Markt ist einzigartig – nicht nur wegen seiner Geschichte, sondern auch durch sein völlig neues Design. Die Kundinnen und Kunden erwartet ein besonderes Ambiente, das sich von allen anderen Tegut-Märkten unterscheidet“, sagt Filialgeschäftsführerin Severine John, die den Supermarkt mit 23 Mitarbeitenden leitet.

Die Weimar-Filiale hat montags bis freitags von 7 bis 21 Uhr geöffnet, am Samstag von 7 bis 20 Uhr.Trotz historischem Ambiente wurde auch an moderne Transportmöglichkeiten gedacht. Neben Fahrrad-Stellplätzen stehen auch 42 Auto-Parkplätze zur Verfügung.

Anzeige