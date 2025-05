Ende 2024 wurde er installiert, nun ist der große Forced-Perspective-Screen am Wiener Prater von Goldbach Austria in Betrieb – und hat gleich einen prominenten Werbepartner. Als einer der ersten Kunden bespielt Magenta Telekom im Rahmen seiner Imagekampagne – prominent platziert am Riesenradplatz.

„Der neue 3D-Screen bietet kreative, digital innovative Möglichkeiten, die wir für unsere neue Image Kampagne: ‚Magenta. Offen für mehr‘ nutzen wollten. Der Prater ist ein einzigartiger Ort, verbunden mit Lebensfreude pur, und der Iconic Screen die perfekte Bühne für unsere Marke“, sagt Nina Mack, Head of B2C Brand & Marcom Magenta Telekom.

Bereits mehrfach hat Magenta gemeinsam mit Goldbach Austria DooH-Umsetzungen realisiert; die Erweiterung auf die neuen 3D-Möglichkeiten sei daher ein logischer nächster Schritt.

„Wir freuen uns über das große Interesse an unserer neuen Werbelösung und darüber, wie gut unsere ersten Partner das Potenzial der 3D-Inszenierung ausschöpfen. Mit Magenta sehen wir eine besonders beeindruckende Kampagnenumsetzung – an einem Ort, der wie geschaffen ist für markenstarke Inszenierungen“, sagt Marcus Zinn, Sales Director DooH von Goldbach Austria.

Als Mediaagentur ist Mindshare mit an Bord, als Kreativagentur Kubik.