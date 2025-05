Gemeinsam mit Clear Channel Outdoor hat IFS, ein Anbieter von Cloud- und AI-Software, hat einen neuen Guinness-Weltrekord für die „längste analoge Indoor-Werbedisplay“ aufgestellt: Am Chicago O’Hare International Airport (ORD), am Terminal 3, wirbt das Unternehmen auf rund 92 Metern für seine Services. Damit ist die Werbung so lang wie die Freiheitsstatue hoch ist. Nach der Bewertung von IFS mit 15 Milliarden Euro soll die Werbung die anhaltende Dynamik des Unternehmens darstellen.

Oliver Pilgerstorfer, Chief Marketing Officer bei IFS, sagt: „Dieser Weltrekord ist ein starkes Symbol für die Dynamik, die IFS aufgebaut hat, für unseren Ansatz, Dinge anders zu machen und neue Branchenmaßstäbe zu setzen. Ob es darum geht, mit industrieller KI Umsatzwachstum zu erzielen oder Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit zu verhelfen, unsere KI-gestützten Lösungen helfen unseren Kunden, sinnvolle Ergebnisse zu erzielen, die ihnen helfen, zu wachsen – und diese weltrekordverdächtige Installation macht unsere Mission auf der größten Bühne sichtbar.“

Morten Gotterup, Präsident, Clear Channel Outdoor, Airports Division, kommentiert: „Einer der verkehrsreichsten Flughäfen der Welt beherbergt nun einen Weltrekord, und wir sind stolz darauf, mit IFS Teil dieses historischen Moments zu sein. Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit unseren Partnern einen neuen Weltrekord für diese ikonische Wandinstallation in ORD aufzustellen. Dieser Meilenstein setzt nicht nur die Messlatte für das, was in Out-of-Home-Medien möglich ist, höher, sondern zeigt auch, wie innovative Marken wie IFS Millionen von Reisenden auf denkwürdige – und monumentale – Weise ansprechen.“