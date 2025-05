Humly launcht neue Funktionen für die Softwarelösungen Humly Visitor und Humly Floor Plan veröffentlicht, die im Februar schon auf der ISE 2025 vorgestellt wurden. Beide Produkte gehören zu einem Software-Portfolio aus vier miteinander kompatiblen Plattformen, die mit Humlys eigener Hardware – dem Humly Booking Device und dem Humly Room Display – sowie mit ausgewählten Drittanbieterplattformen eingesetzt werden können.

Humly Visitor, eine Lösung für den Empfangsbereich, erhält neue Funktionen zur Verbesserung der Barrierefreiheit und Benutzerfreundlichkeit. Ab sofort werden bis zu 29 Sprachen unterstützt, die sich sowohl für den Check-in- und Check-out-Prozess als auch für Benachrichtigungen per E-Mail oder SMS verwenden lassen. Besucher können beim Check-in eine bevorzugte Sprache auswählen, alternativ lässt sich eine Standardsprache für bestimmte Nutzergruppen definieren. Zudem ist eine Vorregistrierungsfunktion in Planung, die eine Selbstanmeldung und -abmeldung ermöglichen und so den Verwaltungsaufwand im Büroalltag reduzieren soll.

Humly Floor Plan wurde um Funktionen zur Unterstützung der hybriden Arbeitswelt erweitert. Die Software bietet eine detaillierte 3D-Übersicht über verfügbare Besprechungsräume, Arbeitsplätze und Parkmöglichkeiten auf verschiedenen Etagen, in Gebäuden und Parkhäusern. Neu ist die Funktion „Find a Colleague“, mit der Nutzer Kolleginnen und Kollegen im Gebäude lokalisieren und in der Nähe liegende Räume oder Schreibtische buchen können – sowohl für den aktuellen Tag als auch für zukünftige Termine. Darüber hinaus lässt sich die Verfügbarkeit von Personen, Räumen, Arbeitsplätzen und Parkflächen gezielt abfragen, um Buchungen direkt vorzunehmen.

Humly wird die erweiterten Softwarelösungen zusammen mit der firmeneigenen Hardware vom 11. bis 13. Juni 2025 auf der Fachmesse Infocomm im Orange County Convention Center in Orlando am Stand 4981 präsentieren.

