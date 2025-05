Direkt am Eingang oberhalb der Treppe locken Decken-LED in Richtung Untergeschoß zur Verkaufsfläche. Neben Dutzenden von LCD und LED-basierten Menüboards – die Londoner Innenstadtfiliale scheint eine erheblich höhere Displaydichte zu haben – setzt Ikea auch auf LED Experience Points. Nach invidis-Informationen vertraut der Möbelhändler in den meisten Ländern auf die Services von Zetadisplay und auf Hardware von Samsung.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

In der Eröffnungsphase können Kinder in eine Art digitales Smaland eintauchen. Doch die dreiseitige LED-Experience-Zone (Samsung IWA-VP 1,6mm) befindet sich als Centerpiece in der Mitte des Stores. Ausgestattet als kleines Studio mit Kameras und Licht sollen hier zukünftig kreative und interaktive Unboxing-Events, Influencer-Videos und Produkteinführungen produziert werden.

Ikea beweist nach innerstädtischen Küchen- und Büroplanungsstudios mit dem neuen City-Store-Konzept erneut, wie flexibel man sich auf veränderte Einkaufsgewohnheiten und Architektur anpassen kann.

Anzeige