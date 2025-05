Nun ist es endlich soweit: Der Ikea-Store in der Oxford Street in London hat nach einer langen Bauphase seine Pforten geöffnet. Nach einer umfassenden Renovierung des denkmalgeschützten Gebäudes in der Oxford Street 214 durch Ingka Investments, dem Investmentzweig der Ingka Gruppe, wird sich der neue Ikea über drei Etagen des siebenstöckigen Gebäudes erstrecken.

Peter Jelkeby, CEO und Chief Sustainability Officer von Ikea UK, erläutert: „Heute feiern wir unser neues Zuhause in der Oxford Street, ein Meilenstein auf unserem Weg zu mehr Barrierefreiheit. Es wird ein IKEA sein, das viele kennen und lieben, mit einigen neuen Merkmalen, die es nur in diesem ikonischen Einrichtungshaus im Stadtzentrum gibt. Die Eröffnung unseres neuen Einrichtungshauses, das in Zusammenarbeit mit echten Stimmen und mit Blick auf die Londoner entstanden ist, ist ein Meilenstein nach einer sorgfältigen Renovierung, und wir freuen uns sehr darauf, ihn zu teilen.“

Ikea ist dafür berühmt, seine Stores immer wieder den Zielgruppen neu anzupassen. Das Haus in der Oxford Street steht ganz in dieser Tradition und soll in das Publikum in der Londoner Innenstadt ansprechen.

Hälfte der Artikel zum Mitnehmen

Dabei handelt es sich um ein eher kleinformatiges Einrichtungshaus mit einer Gesamtverkaufsfläche von 5800 Quadratmetern. Etwa 6.000 Ikea-Produktlinien werden im Einrichtungshaus ausgestellt. Gut die Hälfte davon, etwa 3.500 Produkte, werden zum sofortigen Mitnehmen angeboten, und das gesamte Sortiment kann online bestellt werden. Insgesamt arbeiten 150 Mitarbeiter in der Filiale. Es das sechste Ikea-Einrichtungshaus in London und die Nummer 22 in Großbritannien.

Das Gebäude in der Oxford Street 214 wurde 2021 von Ingka Investments erworben. Neben dem neuen Ikea-Einrichtungshaus wird das Gebäude auch vier Etagen mit Büroflächen und drei weitere Einzelhandelsgeschäfte beherbergen.

Mehr Investitionen weltweit

Tolga Öncü, Ingka Retail Manager & COO Ikea Retail bei der Ingka Group, kommentiert: „Die Aufnahme der Oxford Street in die Ikea-Landkarte ist ein besonderer Moment für uns. Dieses Einrichtungshaus in einer der belebtesten und bekanntesten Straßen der Welt ist ein Beispiel für unser Bestreben, unsere Einzelhandelspräsenz zu erneuern und Ikea dorthin zu bringen, wo unsere Kunden leben, arbeiten und sich treffen. Unsere gut gestalteten und erschwinglichen Produkte mehr Menschen in den Stadtzentren auf der ganzen Welt anzubieten, bleibt unser Weg in die Zukunft.“

Während der Bauzeit wurde bereits clever Marketing für den neuen Standort betrieben, unter anderem mit dem Luxus-Pop-up-Store für die Frakta-Tasche.

Ikea will weiter in die Modernisierung bestehender Einrichtungshäuser und in die Eröffnung neuer Standorte investieren. Bis zum Geschäftsjahr 2027 sollen es weltweit mehr als 5 Milliarden Euro sein.