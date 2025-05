Als größte ProAV-Messe Nordamerikas setzt die Infocomm einen großen Schwerpunkt auf Collaboration-Technologien. Vom 11. bis 13. Juni werden mehr als 200 Tech-Anbieter ihre Lösungen für Remote- und Hybridarbeit im Orange County Convention Center in Orlando, Florida, präsentieren. Ergänzend dazu werden Fachleute von Unternehmen wie Google, Microsoft und Zoom in dem mehr als 40 Sitzungen umfassenden Konferenzprogramm sprechen.

„Laut der jährlichen Iota-Analyse von Avixa stellen Conferencing und Collaboration den größten Bereich der Pro-AV-Ausgaben dar“, sagt Jenn Heinold, Senior Vice President bei Avixa. „Diese Lösungen unterstützen die neue Norm hybrider Arbeitsplätze, wobei benutzerfreundliche, BYOD-kompatible Systeme im Fokus stehen.“

Schulungen zum Arbeitsplatz der Zukunft

Die von Shure gesponserte Schulungsreihe zu „Conferencing and Collaboration“ findet am 10. bis 11. Juni statt, bevor die Ausstellung beginnt. Ein Highlight ist die Sitzung „Beyond the Meeting Room: AI’s Expanding Role in the Workplace“ am Dienstag, den 10. Juni. Hier erfahren Teilnehmer, wie AI nicht nur Besprechungsräume verändert, sondern auch Raumplanung, Umgebungssteuerung und Zusammenarbeit im Büro beeinflusst. Zu den Referenten gehören Craig Durr von The Collab Collective, John Stearns von Zoom und Ilya Bukshteyn von Microsoft.

Ebenfalls am Dienstag spricht ein Expertenteam in der Sitzung „Shaping the Future Workplace: The Role of AV in Modern Office Design“ über die Gestaltung moderner Arbeitsplätze. Vertreter von Capital Group, Studio Other, Workshape, Wielding Workplace und Jabra diskutieren über technologische, räumliche und organisatorische Herausforderungen und Chancen.

Chris Bischoff von Republic Services stellt am Dienstag in „Enterprise Teams Integration: Successes and Lessons Learned“ vor, wie das Unternehmen seine Plattform erfolgreich auf Microsoft Teams umgestellt hat.

In der Sitzung „Genauigkeit bei der Transkription ist wichtig: Hit the Bullseye With Zoom and Shure“ wird erklärt, warum hochwertige Audioqualität entscheidend für AI-basierte Transkriptionen ist. Die Referenten zeigen, wie eine enge Zusammenarbeit zwischen Herstellern, Plattformen und Integratoren die Teamarbeit verbessert.

Auf dem Messegelände

Am Mittwoch, den 11. Juni, diskutieren Speaker von Google, Blue Touch Paper, NV5, Wesco International und der Midwich Group auf der Technologie-Innovationsbühne (Stand 2461) unter dem Titel „Trend Forecast“, wie AI die Office-Arbeit transformiert – von Raumoptimierung bis Umweltsteuerung.

Am Donnerstag, den 12. Juni, präsentiert Crestron auf der Spotlight Stage (Stand 4327) zwei Sitzungen: „Content, Collaboration & Control“ sowie „The State of Modern Work“. Beide Sessions zeigen, wie sich die AV-Branche durch AI und hybride Arbeitskulturen verändert.

Am 11. und 12. Juni führt Jane Hammersley von Blue Touch Paper Besucher durch die Messe und zeigt die neuesten Lösungen für Konferenzen und Zusammenarbeit.

Anzeige