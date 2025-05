In London wird bereits seit Montag der 80. Tag der Befreiung begangen. DooH-Screens und Wahrzeichen leuchten mit der britischen Flagge. Als Hommage and die Kriegsgeneration läuft schließlich auf der den Piccadilly Circus überragenden LED-Wand ein Film mit Kriegserinnerungen. Er startet genau um 15 Uhr – der Uhrzeit, an der Churchill am 8. Mai 1945 den Sieg der Alliierten in Europa verkündete.

Damals versammelten sich 50.000 Menschen in und um den Piccadilly Circus, um zu feiern. DooH-Vermarkter Ocean Outdoor und Screen-Eigentümer Landsec wollen an dieses Ereignis erinnern. In dem von M+C Saatchi Group UK produzierten Film läuft ein junger Soldat des Zweiten Weltkriegs durch das moderne Piccadilly und ist erstaunt über die Welt um ihn herum. Als die Feierlichkeiten ihren Höhepunkt erreichen, bleibt der Soldat plötzlich stehen. Er steht einem 100-jährigen Veteranen gegenüber – vielleicht sein älteres Ich – im Piccadilly Circus. Die beiden grüßen sich mit einem Salut.

Im Vorfeld der VE-Day-Woche hatte Ocean Outdoor in 13 Städten eine Plakatkampagne in 39 Formaten verbreitet. Sie riefen zur Teilnahme am „Great British Food Festival“ am 5. Mai auf. Die Gestaltung orientierte sich an Plakaten der 1940er-Jahre und beinhaltete einen QR-Code mit dem Slogan „Let’s Celebrate Together“.

Am Abend des 6. Mai wurden verschiedene Ocean-Screens sowie historische Wahrzeichen im Vereinigten Königreich in den Farben Rot, Weiß und Blau beleuchtet. Das BFI IMAX, die Piccadilly Lights und die Battersea Power Station gehören zu den beteiligten Orten. Der Tower of London startete die Beleuchtung kurz nach 21 Uhr. Die visuellen Inhalte wurden von Ocean und dem Department for Media, Culture and Sports erstellt.

Anzeige