Was früher als Stilbruch galt, ist heute Fashion-Statement – und für ECCO genau der richtige Schritt: Gemeinsam mit Zalando Partner Marketing Services und planus media bringt der dänische Schuhhersteller die ursprünglich provokante „Wrong Shoe Theory“ groß raus – und verwandelt sie in die „Right Shoe Theory“. Denn was vermeintlich nicht zusammenpasst, wird durch Komfort und Mut zur Individualität zum perfekten Look.

„Stilbewusstsein folgt Komfort“ ist das Motto der neuen DooH-Kampagne des dänischen Schuhherstellers Ecco, die mit Zalando Partner Marketing Services und Planus Media durchgeführt wurde. Hier zeigt Model, Podcasterin und Ex-GNTM-Gewinnerin Stefanie Giesinger, inwieweit modische Regeln neu geschrieben werden können, wenn es mit stylischen und bequemen Schugen passiert – etwa mit Sandalen zu weißen Socken.

Zehn Millionen Kontakte im Mediaplan

Planus Media, die den Kunden seit 2023 betreut, plante und schaltete auf rund 470 digitalen Screens an hochfrequentierten urbanen Standorten in Berlin, Hamburg und München. So erreichte die Agentur Sichtbarkeit in unmittelbarer Nähe zu den Ecco-Stores sowie in frequenzstarken Einkaufs- und Verkehrszonen. Flankierend setzt der Kunde auf eine Social Media-Kampagne. Das Kreativkonzept der Kampagne sowie die Retail-Media-Strategie wurde gemeinsam mit Zalando Partner Marketing Service entwickelt.

Für die Außenwerbung standen mehr als zehn Millionen Kontakte im Mediaplan. Geschaltet wird im Einzelnen:

Hamburg: Digitale City-Light-Poster in der Innenstadt, Public Video Infoscreens in U-Bahnstationen

München: Digitale City-Light-Poster in der Innenstadt, Public Video Station an Bahnhöfen, Public Video Giant Outdoor

Berlin: Digitale City-Light-Poster in U-Bahnstationen und in der Friedrichstraße, Mall Channel im Alexa Einkaufszentrum sowie Premium-Vitrinen rund um den Kurfürstendamm

„Durch die strategische Platzierung auf digitalen Premiumflächen konnten wir den modischen Anspruch der Marke Ecco ideal mit der digitalen Innovationskraft der Außenwerbung verbinden – aufmerksamkeitsstark, urban sowie nah an der Zielgruppe und am POS“, sagt Pascal Humpert, Key Account Manager bei Planus Media.