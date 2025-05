Fünf Flagshipstores betreibt der Fußball-Onlinehändler Unisport mittlerweile in Europa. Seinen Münchner Standort gestaltete das dänische Unternehmen pünktlich zum Champions-League-Finale in der bayerischen Hauptstadt am 31. Mai um. Jetzt wartet der Store in der Neuhauser Straße 5 mit drei verschiedenen Erlebniszonen auf, die aus der Einzelhandelsfläche ein „Fest der Fußballkultur“ machen sollen.

Die neue „Boot-Area“ soll Münchens größte Auswahl an Fußballschuhen bieten, darunter auch exklusive und limitierte Modelle. In der „Trikot-Area“ finden Fußballfans ein ausgewähltes Sortiment für National- und Vereinsmannschaften, angefangen mit der deutschen Nationalmannschaft über Barcelona, Liverpool, Inter Mailand oder PSG bis zu Kinder- und Erwachsenengrößen. Die „Activation & Customization Zone“ soll den Store in einen interaktiven Raum für alle Altersgruppen verwandeln. Produkte lassen sich hier individuell anpassen – außerdem gibt es kreative Erlebnisse und Mitmach-Aktionen. Kunden können sich auch in speziellen Play Zones, Test- und Probierstationen austoben oder mit Freunden im Fifa-Bereich spielen.

Das Design des Stores spiegelt die Markenidentität von Unisport wider: Der Eingang ist vom Spielertunnel im Stadion inspiriert, die Farbpalette kühn gestaltet und Tribal-Muster zieren Wände und Regale. Die Digital Signage-Ausstattung fällt eher schlicht aus – keine großen LED-Elemente, sondern vereinzelte Hochformat-Screens im Standardformat in den Zonen.

Der neue Store wird mit einer großen Opening Party am 24. Mai offiziell eröffnet. Der Standort ist ein wichtiger Meilenstein in der Expansionsstrategie des 1995 in Kopenhagen gegründeten Unternehmens. Der E-Commerce-Händler eröffnete bereits physische Stores in Paris, Kopenhagen, Stockholm und Oslo – und will auch weiterhin in erlebbare Räume investieren.