Die beiden OoH-Schwergewichte Winnie Karst und Adrian Skelton starten mit Silverflow eine neue internationale Out-of-Home-Mediaagentur. Das in Mainz ansässige OoH-Unternehmen will die Art und Weise neu definieren, wie Marken weltweit mit ihren Zielgruppen in der realen Welt in Kontakt treten.

Dabei will sich Silverflow auf die Bereitstellung leistungsstarker OoH-Planungs- und Einkaufslösungen in ganz Deutschland konzentrieren und betreut gleichzeitig marktübergreifende und internationale Kampagnen für deutsche und internationale Kunden. Für die Zukunft plant die Agentur, in aufstrebende OoH-Märkte in ganz Europa zu expandieren.

Geballte OoH-Erfahrung

Beide Gründer können jahrzehntelange Erfahrung in der OoH-Branche aufweisen. Winnie Karst war mehr als dreißig Jahre in der Branche tätig, in Führungspositionen bei OoH-Spezialisten, Netzwerkbetreibern und Branchenverbänden. Adrian Skelton war in Großbritannien und international tätig und verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im OoH-Bereich, insbesondere in den Bereichen Direktkunden, Geschäftsentwicklung und globale Expansion. Die beiden haben sowohl bei Kinetic als auch bei Talon zusammengearbeitet.

Adrian Skelton sagt: „Bei Silverflow setzen wir uns leidenschaftlich dafür ein, OoH für Marken intelligenter, strategischer und effektiver zu gestalten. Wir kombinieren fundierte lokale Marktexpertise mit globaler Denkweise, um Kunden dabei zu helfen, ihre Werbewirkung zu maximieren.“

„OoH war noch nie so spannend, und die Möglichkeiten für Marken, auf kreative und bedeutungsvolle Weise mit ihrem Publikum in Kontakt zu treten, sind endlos“, ergänzt Winfried Karst. „Wir unterstützen unsere Kunden dabei, sich in diesem sich wandelnden Markt zurechtzufinden und Kampagnen zu entwickeln, die sich wirklich von der Masse abheben.“