Excom Media übernimmt die Vermarktung des DooH-Inventars von TV-Wartezimmer in der deutschsprachigen Schweiz. Das regionale Netzwerk läuft ab sofort unter dem Namen Praxis TV und lässt sich über Excom sowohl programmatisch als auch direkt buchen.

TV-Wartezimmer ist das größte DooH-Healthcare-Netzwerk in der DACH-Region. Der Anbieter mit Sitz in München betreibt, bespielt und vermarktet Tausende von Screens in Arztpraxen und Kliniken. Das Geschäftsmodell hat TV-Wartezimmer zu einem jährlichen Wachstum von 30 Prozent verholfen. Der Ausbau von Vermarktungs-Partnerschaften in den jeweiligen Ländern ist ein zentraler Bestandteil der Wachstumsstrategie.

„Die Schweiz ist für uns ein sehr interessanter Markt, dem wir auch in Zukunft Aufmerksamkeit schenken werden“, sagt Christian-Georg Siebke, Geschäftsführer von TV-Wartezimmer. „Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Excom Media – sie ist für uns ein wichtiger Baustein, den Ausbau unseres Netzwerks durch eine optimale Vermarktung zu begleiten.“

Mit der Einbindung von Excom Media ist TV-Wartezimmer in der Lage, sowohl nationale als auch länderübergreifende Kampagnen über ein einheitliches Netzwerk in der gesamten DACH-Region zu realisieren. Werbetreibende sollen von lokalem Know-how und hochwertigem Servicelevel in allen Märkten profitieren.

„Wir freuen uns sehr über diese Kooperation und auf gemeinsame Erfolge“, sagt Marc Goetti, CEO von Excom Media. „Mit TV-Wartezimmer als Partner erweitern wir nicht nur unser Angebotsportfolio, sondern schaffen auch neue Möglichkeiten für eine gezielte und wirkungsvolle Patientenkommunikation.“

