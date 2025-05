Einmal im Jahr treffen sich Display-Ingenieure aus aller Welt zur SID-Displayshow in Kalifornien. Auf dem Nerd-Treffen der Industrie zeigen Produktentwickler die Displaylösungen der Zukunft. Bis die Digital Signage Branche erste kommerzielle Displays mit integrierten Sensoren und dehnbare Screens in der Hand hat, wird es noch etwas dauern. Aber der jährliche Einblick in die Zukunft von Displays ist immer wieder spannend.

Sensor-OLED-Display

Samsung Display präsentierte Anfang des Jahres erstmals die hauseigene Sensor-OLED-Display-Technologie. Diese Innovation ermöglicht Fingerabdruckerkennung und Überwachung der Herz-Kreislauf-Gesundheit auf der gesamten Bildschirmfläche.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Fingerabdrucksensoren, die als separate Module unter dem Panel montiert sind, hat Samsung Display die OPD direkt während des OLED-Abscheidungsprozesses integriert und die Sensoren in das Panel eingebettet.

Dadurch kann das Panel Fingerabdrücke überall auf dem Bildschirm erkennen und biometrische Daten wie Herzfrequenz, Blutdruck und Stresslevel messen. Diese Technologie basiert auf der unterschiedlichen Reflexion von OLED-Licht je nach Kontraktion und Entspannung der Blutgefäße, die die OPD dann in Gesundheitsinformationen umwandelt.

Dehnbares Display

Bereits im letzten Jahr präsentierte Samsung Displays erste Prototypen des mehrachsig dehnbare Display auf Basis von Samsung Micro-LED-Technologie. Dieses Display ermöglichen neue Benutzererlebnisse, indem der hochauflösende Bildschirm dreidimensional oder halbkugelförmig ausgefahren werden kann. Die neuste Version ermöglicht ein 3D-Kartenkonzept, bei dem zwei Bereiche des dehnbaren Displays gleichzeitig ausgefahren werden können.

Quantum Dot EL-QD-Prototyp erreicht 50 % höhere Helligkeit

Auf der diesjährigen SID 2025 präsentiert Samsung Display seine deutlich verbesserten EL-QD-Prototypen. EL-QD, auch bekannt als Quantenpunkt-Display, ist eine anorganische Elektrolumineszenz-Technologie der nächsten Generation.

Die neuen Displays setzen auf Elektrolumineszenz. Dadurch kann jedes RGB-Pixel, das vollständig aus Quantenpunkten besteht, als Reaktion auf elektrische Signale direkt Licht emittieren. Dieses Verfahren maximiert den inhärenten Vorteil von QD hinsichtlich Farbgenauigkeit und reduziert gleichzeitig den Stromverbrauch.

Die neuesten EL-QD-Prototypen von Samsung Display umfassen eine Version mit hoher Helligkeit (400 Nits) und eine hochauflösende Version mit 264 PPI. Das Modell mit hoher Helligkeit übertrifft den Prototyp des Vorjahres (250 Nits) um mehr als 50 % und erreicht die höchste Leuchtdichte aller bisher veröffentlichten EL-QD-Prototypen.

Die Lebensdauer blauer Materialien, die eine zentrale Herausforderung für die Kommerzialisierung von EL-QD darstellte, wurde drastisch erhöht.

