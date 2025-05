Peerless-AV hat seine neu entwickelte Universal-Montage-Serie Seamless Connect Universal auf den Markt gebracht. vor. Das Herzstück des Systems ist dabei Seamless Connect Universal DV-LED-Montagesystem, das mit einer neuen Spezifikation entwickelt wurde, um den sich ständig ändernden Anforderungen der Kunden gerecht zu werden.

Laut Peerless-AV wurden bei der Lösung im Vergleich zu Vorgängerversionen Funktionalität und Flexibilität erhöht; insgesamt bietet das System eine schnellere Installation von LED-Videowänden von Wand- bis hin zu Eckmontagen.

Unterkonstruktionen für verschiedene Szenarien

Zudem umfasst das Sortiment eine anpassungsfähige Reihe von Unterkonstruktionen – für Szenarien, in denen eine direkte Wandmontage nicht möglich ist. Mögliche Szenarien hier sind Boden-zu-Wand, Boden-zu-Decke, Verschraubung, mobiler Wagen und freistehend.

Das Montagesystem ist mit fast allen DV-LED-Latching-Displays kompatibel und kann auf jede Größe oder Konfiguration skaliert werden, einschließlich für über Eck montierte Anwendungen. Dabei weist es lediglich eine Tiefe von nur 40 Millimetern auf.

Verstellung in der Z-Achse

Mit der 40-Millimeter-Z-Achsen-Tiefenverstellung können Integratoren nun Wandunebenheiten ausgleichen, um eine präzise Ausrichtung auf größeren Flächen zu gewährleisten. Unterstützt wird dies auch durch einen neuen Mechanismus, der eine bessere Kontrolle über die Ein- und Ausrichtungseinstellungen ermöglicht. Zudem bietet die Wandplatte eine Höhenverstellung von 13 Millimetern, um präzise Abstandskorrekturen zu ermöglichen.

Die Strukturstärke der Universalhalterung und ihre Belastbarkeit wurden laut Peerless-AV deutlich erhöht. Darüber hinaus ist die einzigartige Schnellverschlussklemme nun aus Aluminiumguss gefertigt, um die Klemmkraft zu verstärken und die Tragfähigkeit der Klemme zu erhöhen. Diese Verstärkung bedeutet, dass Installateure Reihen von Strangpressprofilen weglassen können.

Abstandshalter nun leichter

Die Installation wird zudem durch den neuen eingebauten Verriegelungs-/Entriegelungshebel der Klemme für intuitives Einrasten vereinfacht. Eine verlängerte Lasche bietet zusätzlich einen Selbstfindungsmechanismus, der dem Installateur mehr Sicherheit und Kontrolle ermöglicht. Eine Abdrückschraube ermöglicht eine Feinjustierung von bis zu 6 Millimetern, um die Ausrichtung zwischen den LED-Kabinets zu optimieren.

Separat erhältlich ist der zum Patent angemeldete universelle Abstandshalter, der eine einfache Berechnung des horizontalen Abstands zwischen den Profilen, basierend auf den Display-Größenoptionen, ermöglicht. Das Gewicht des Abstandshalters wurde um 40 Prozent verringert, und eine eingebaute Wasserwaage sorgt dafür, dass der Abstandshalter ausgerichtet bleibt und die Abstände präzise sind. Darüber hinaus kann der Abstandshalter auch als Messschieber für Displaygrößen, die nicht den Standardmaßen entsprechen, verwendet werden.

ADA-Konformität

Zu den weiteren Verbesserungen von Seamless Connect gehört ein integrierter, verstellbarer Verbinder, mit dem Installateure das Profil auf die gewünschte Breite einstellen können. Zusätzliche vormontierte Verbinder am Profil geben einen festeren Halt von vorne. Ein neues Zielwerkzeug für die Z-Achse/Tiefeneinstellung, das zusammen mit dem Abstandshalter geliefert wird, unterstützt den Installateur zusätzlich.

Das Seamless Connect Universal DV-LED-Montagesystem ist zudem ADA-konform, was sicherstellt, dass es barrierefrei für Menschen mit Behinderungen ist.

Vorstellung auf der Infocomm

In Anwendungen, bei denen eine direkte Wandmontage nicht möglich ist, umfasst die SEAMLESS Connect Universal-Reihe nun eine Reihe von Unterbaukategorien – Boden-zu-Wand, Boden-zu-Decke, Verschraubung, mobiler Wagen und freistehend, um die gesamte Last einer dvLED-Videowand oder eines All-in-One-Displays sicher zu tragen. Die Unterkonstruktionen bieten ein schlankes, platzsparendes Design und ermöglichen eine schnelle und einfache Installation in verschiedenen Umgebungen wie Meeting-Räumen in Unternehmen, Einzelhandel, Veranstaltungsorten, Showrooms und Unterhaltungsbereichen.

Peerless-AV wird das System unter anderem auf der Infocomm in Orlando vom 11. bis 13. Juni vorstellen.