Wir haben hier in regelmäßigen Abständen vom Sixteen:Nine-Podcast berichtet. Doch diese Folge ist speziell. Denn diesmal sind wir die Hosts. Und wir interviewen Dave Haynes, der diese Woche Sixteen:Nine an invidis übergeben hat. Ab sofort werden wir auf Sixteen:Nine auch die globale und speziell nordamerikanische Digital Signage-Industrie mit News und Analysen versorgen.

Im Podcast sprechen ich und meine Kollegin Antonia Hamberger mit Dave über seinen Werdegang, wie Sixteen:Nine gegründet wurde – und nehmen ihn mit dem 9:16-Spezialformat ins Kreuzverhör.

Für invidis ist es eine große Ehre, Sixteen:Nine in Daves Sinne weiterzuführen – in dem Bewusstsein, dass Dave Haynes’ einzigartiger Stil nicht zu kopieren ist. Stattdessen bringen wir unsere eigenen redaktionellen Stärken ein, mit demselben Ziel vor Augen: der internationalen Digital Signage-Community einen festen Orientierungspunkt zu bieten. Oder, um es mit Daves Worten zu sagen: „I know I bring something different.” Wir setzen alles daran, dieser Linie treu zu bleiben.