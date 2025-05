Vom 4. bis 6. Juni 2025 findet der Jahreskongress der World Out of Home Organization (WOO) zum ersten Mal in Lateinamerika statt. Austragungsort ist Mexiko-Stadt. Die Veranstaltung bringt Fachleute aus der gesamten OoH-Branche zusammen, um aktuelle Entwicklungen und Perspektiven zu diskutieren.

Die Eröffnungs-Keynote hält dieses Jahr João Ferraz de Mesquita. Er ist Director bei Amazon Prime Video und verantwortet die Regionen Lateinamerika, Kanada, Australien und Neuseeland. In seinem Vortrag mit dem Titel „OoH: is it ready to rise to the occasion?“ geht er auf die Rolle von Außenwerbung in einer sich wandelnden Medienlandschaft ein.

Ferraz de Mesquita stellt zur Diskussion, ob OoH angesichts des Rückgangs des linearen Fernsehens bereit ist, stärker in den Fokus zu rücken und mit digitalen Medien gleichwertig aufzutreten. Dabei geht es unter anderem um die Frage, ob OoH die nötige Reichweite, Zielgenauigkeit und messbare Wirkung liefern kann, um als attraktives Medium für große Werbetreibende zu gelten.

WOO-Präsident Tom Goddard sieht in dem Vortrag wichtige Impulse für die Branche. Die Herausforderungen, die Ferraz de Mesquita aufzeigt, könnten helfen, neue Chancen zu erkennen und das langfristige Umsatzpotenzial der OOH-Branche zu erschließen.

