Der WOO Global Congress versammelt dieses Jahr die großen pan-nationalen Außenwerber. Nicht nur die nordamerikanischen OoH-Führungskräfte fliegen vom 4. bis 6. Mai nach Mexiko City ein, auch Europa und der Rest der Welt ist vertreten. Mit Justin Cochrane spricht auch der ehemalige CEO von Clear Channel Europe, der seit Übernahme der UK-Landesgesellschaft durch die Bauer Media Group die neue Division Bauer Media Outdoor leitet. Er spricht in Mexiko zum ersten Mal, was der neue Mediengigant im OoH-Markt vorhat.

Weitere Neuzugänge im Speakerprogramm sind Tim Bleakley, Vorstandsvorsitzender von Ocean Outdoor, sowie Michael Provenzano, CEO und Mitbegründer der DooH-Plattform Vistar Media, die Anfang des Jahres von T-Mobile übernommen wurde.

In Mexiko City findet der Kongress zum ersten Mal statt, nachdem er 2024 in Hong Kong ausgetragen wurde. Die WOO (World Out of Home Organization) erweiterte ihn außerdem auf zwei volle Tage, während derer es vier Breakout-Sessions zu den Themen Reichweitenmessung, AI, Hardware und Automatisierung gibt.

Am ersten Nachmittag verleiht der Verband die WOO Global Awards, für die er nach eigener Aussage mehr als 150 Nominierungen erhielt. WOO-Präsident Tom Goddard sagt: „WOO in Mexiko City wird größer und besser als je zuvor – mit mehr Angeboten für die Teilnehmenden in Form von Vorträgen und Präsentationen sowie deutlich mehr Möglichkeiten zur Interaktion mit Referenten und anderen Teilnehmenden über die Breakout-Sessions und die neue WOO Congress App.“

„Out-of-Home-Werbung ist heute eine Welt voller Möglichkeiten – Vermarkter und Investoren erkennen zunehmend ihre Bedeutung und Wachstumsperspektiven als bedeutender und wachsender Akteur im zunehmend digitalen globalen Medienmarkt“, beschreibt Tom Goddard die aktuelle Lage der Branche. Das Programm soll diese wachsende Rolle von OoH in der Medien- und Marketingwelt widerspiegeln.