Die Litfaßsäule wurde 1854 von dem deutschen Drucker und Verleger Ernst Litfaß in Berlin eingeführt, um eine geordnete Plakatierung im öffentlichen Raum zu ermöglichen. Das erste Exemplar wurde am 1. Juli 1855 in Berlin aufgestellt. Schnell verbreitete sie sich in deutschen und internationalen Städten und wurde zu einem festen Bestandteil des Stadtbildes.

Seither sind 170 Jahre vergangen und die Litfaßsäule hat ihren Zweck als Sprachrohr für Informationen aller Art beibehalten– von kommerzieller Werbung über kulturelle Ankündigungen bis hin zu politische Botschaften und behördliche Mitteilungen.

Die Litfaßsäule im 21. Jahrhundert

Aber die Litfaßsäule hat sich auch weiter entwickelt: In Hamburg und Stuttgart baute Ströer ein Netzwerk erster digitaler Varianten. Zusätzlich gibt es Ansätze zur Begrünung der Säulen, um zur städtischen Klimaverbesserung beizutragen. Im April 2025 stellte Ströer in Darmstadt die erste Litfaßsäule 4.0 – eine energieautarke Säule mit LED-Displays, die Warnmeldungen und behördliche Informationen bei Stromausfall anzeigen können.

In Deutschland gibt es heute rund 67.000 Litfaßsäulen. Rund 13.000 davon werden von Ströer vermarktet. In mehreren Städten – darunter Köln, Hamburg, Leipzig und München – begeht der Außenwerber den 170. Geburtstag des Mediums am 1. Juli 2025 mit einem speziellen Jubiläumsmotiv.