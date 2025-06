Letzte Woche ging in Dubai wohl das ehrgeizigste LED-Projekt des Jahres live: ein 418 Meter langer und 3 Meter hoher Screen entlang der Promenade der Dubai Fountains. Die berühmten Wasserspiele werden diesen Sommer über renoviert, weshalb ein Ersatz-Spektakel hermusste. Das Ergebnis ist die längste Outdoor-Festinstallation der Golfregion.

Die Dubai Fountains bekommen rund 100 Millionen Besucher pro Jahr. Die wollte der Immobilienriese Emaar, dem der gesamte herumliegende Retail-Komplex sowie das Burj Khalifa gehört, nicht enttäuschen. Deshalb wurde der Digital Signage-Integrator Blue Rhine Industries beauftragt, der bereits mehrere Projekte für Emaar durchführte – unter anderem die größte Indoor-LED in Dubai.

Den Outdoor-Screen musste Blue Rhine innerhalb von 60 Tagen entwerfen und installieren. Er besteht aus insgesamt 1.450 Quadratmetern LED von Infiled mit 3,91 Millimeter Pixelabstand. Die Halterung musste maßgefertigt werden: ein 16U-Rack mit 19-Zoll-Schienen und speziell angefertigten Elektrokabeln. Die gesamte Screenfläche läuft allein auf Generatorstrom – ein typisches Dubai-Projekt. Für die Content-Distribution nutzt der Integrator die Software von Spinetech.

Weil der Screen nur temporär steht, nutzte Blue Rhine anstelle von Bodenankern 222 vorgefertigte Betonblöcke. Jeder einzelne davon musste mit Schwerlastkränen präzise positioniert werden. Zur Infrastruktur gehört auch eine Umhausung für die vier Generatoren – wie für den laufenden Betrieb, zwei in Reserve. Alle Kabelkanäle für Daten- und Glasfaserkabel, inklusive Switches und Signalweiterleitung, wurden neu verlegt. In Spitzenzeiten arbeiteten über 30 Ingenieure, Techniker und Projektmitarbeiter in Schichten vor Ort, mit 2 bis 3 Teams im 24/7-Betrieb.

„Es ist wahrscheinlich das interessanteste Projekt, das wir seit Langem umgesetzt haben“, sagt John Joseph, Direktor bei Blue Rhine Industries. „Selbst als ich zögerte, war es unser Projektteam, das sagte: ‚Wir schaffen das – wir wollen das – wir finden einen Weg.‘“

Eine Outdoor-Installation dieser Dimension, die sechs Monate durchgehende Hitze im Dubai-Sommer aushält, zu erreichten, ist eine Meisterleistung des Teams. Und obwohl der Betrieb über die Generatoren nicht gerade nachhaltig ist, hat Emaar an eine Wiederverwendung der LED-Panels gedacht. Blue Rhine hat uns verraten, dass alle Panels nach den 6 Monaten in Form diverser LED-Screens in der Stadt verteilt oder für Events genutzt werden sollen.