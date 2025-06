Epson ist offizieller Partner der Cirque du Soleil Entertainment Group und stellt Laserprojektoren für die neue Produktion Alizé bereit. Alizé ist die erste permanente Aufführung des Cirque du Soleil in Europa und wird im November 2025 im Theater am Potsdamer Platz in Berlin uraufgeführt.

Die Produktion kombiniert Bühnenkunst mit visuellen Projektionen, um eine immersive und surreale Welt zu erschaffen. „Cirque du Soleil Alizé lädt zu einem tiefen Eintauchen in eine Welt voller Wunder und Mysterien ein, bei der das Publikum Zeuge des Unmöglichen wird“, sagt Martin Dignard, Produzent von Alizé. Um diese kreativen Ziele zu erreichen, sei Epson-Projektionstechnologie die richtige Lösung.

Alizé ist die erste von mehreren geplanten gemeinsamen Produktionen zwischen Epson und dem Cirque du Soleil. Mit der Laserprojektionstechnologie will Cirque du Soleil „die Grenzen des Theater- und Bühnenbildes neu definieren“, wie Matthew Nickel, Chief Creation and Production Officer des Cirque du Soleil, erklärt.