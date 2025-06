Der Best 18/1 Award hat die Shortlist für die Preisverleihung 2025 bekantgegeben. Aus rund 120 Einreichungen wählte die elfköpfige Fachjury die 10 besten Plakate aus. Das Siegerplakat wird dann live auf der Preisverleihung am 11. September in der Wassermannhalle in Köln statt.

Dem Gewinner winkt ein Mediawert von 1,6 Millionen Euro (inklusive Druck und Klebung). Das prämierte Motiv wird deutschlandweit auf Großflächen, Ganzsäulen und City-Light-Postern plakatiert. Zusätzlich wird das Gewinnerplakat auf drei Riesenpostern an exponierten Standorten in Deutschland präsentiert. Für die einreichende Kreativagentur gibt es zudem ein Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro.

Folgende Agenturen und auftraggebende Unternehmen sind in den Top10:

744 Werbeagentur für Stanger („Ich mark das“)

744 Werbeagentur für Heys EU („Dein schönster Follower“)

744 Werbeagentur für Frank Juice („Innerfluencer“)

Adesso für Spax International („Alles eine Frage des Schraubens“)

Damm & Bierbaum Agentur für Marketing und Kommunikation für Dom Sicherheitstechnik („Schlüssel? Appgelöst.“)

Intention Werbeagentur GmbH für Kunstwerk Gin („Lieber ein Gin als Hundert Wasser“)

Kastner Frankfurt GmbH für Recup („Ente stinksauer“)

Trickster GmbH für Orion Versand („Unser Einführungsangebot“)

Werbeagentur das Herz für Weber-Stephen Deutschland („Ja, ich grill!“)

Werbeagentur das Herz für Philips DACH Market („Flotter Dryer“)

Die Fachjury war aus folgenden Experten zusammengesetzt: Martin Liebschner, Community Manager von Arteking; Leon Bertoni, Musiker bei Don-Don; Christine Sladek, Vice Marketing Manager Ferrero Ice Cream bei Ferrero; Sara Peterek, Senior AD bei Grabarz & Partner; Rolf Kürten, Geschäftsführer bei Kürten & Lechner; Felix Peters, Senior Brandmanager bei Müllers Mühle; Holger Plorin, CMO und Prokurist bei Pixum; Isabel Lapp, Managing Director Creation bei Scholz & Friends; Markus Zielinski, Bereichsleiter bei Media S-Communication Services; Yannika Hecht, Senior-Texterin bei Snocks; sowie Susanne Steiger, Geschäftsführerin bei Steiger Gold.

Tickets für die Preisverleihung und mehr Informationen gibt es auf der Website des Awards.