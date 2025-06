Der bekannte „Goldmais“ von Bonduelle wurde in einer Verbraucherstudie zum Testsieger unter sieben Maisprodukten gewählt. Im diese Auszeichnung in die Öffentlichkeit zu bringen – und um den Mais aus der Dose als wichtige BBQ-Zutat zu positionieren –, startete Bonduelle eine Kampagne rund um das Thema BBQ. Die Promotion fand verstärkt am Point of Sale statt, mit Displays und Grill-Einsteckplakate mit dem Slogan „Jetzt zugreifen und mit dem Testsieger grillen!“ Die Materialien sollen das Thema Grillen gezielt in Szene setzen und eine klare Orientierung am Regal bieten.

Unterstützt wird die Aktion durch eine digitale Begleitkampagne auf DooH sowie auf Social Media, Youtube und Pinterest. Das DooH-Motiv vereint das Testsieger-Logo mit einer Animation, wie der Mais aus der Dose geschüttet wird.