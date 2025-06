In Cannes hat sich in diesem Monat wieder die Kreativ-Elite versammelt, um die besten Werbekampagnen aus aller Welt zu prämieren – unter anderem auch OoH-Kampagnen in der Kategorie „Outdoor“. Durchsetzen konnte sich hier mit einem Grand Prix Kitkat mit einer Kampagne, die in mehrfacher Hinsicht die Stärken von Out-of-Home herausstellte.

Auf die Shortlist schafften es auch einige deutsche Kampagnen, allen voran die „Price Packs“ von Penny. Die Kampagne erhielt auch einen Lion in Gold. Ansonsten fiel die Lion-Bilanz nicht so gut wie das vergangene Jahr aus.

Das hinderte die deutsche Kreativ- und Mediaszene nicht, am German Beach von Weischer JVB zu feiern und zu netzwerken. Hier kamen deutsche Vertreter in Cannes zusammen, um einen unvergesslichen Abend zu erleben. Hier ein paar Impressionen: