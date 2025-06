Cercle Odyssey will eine neue Verbindung von Technologie und Musik feiern – und überträgt immersive Erlebnisse à la The Sphere auf eine Welttournee. Von April bis Juni 2025 werden insgesamt 30 Shows an 15 Terminen in Städten wie Mexiko-Stadt, Los Angeles und Paris vor über 150.000 Zuschauern stattfinden. Der künstlerische Leiter Derek Barbolla versammelt dabei Musiker wie Moby und Empire of the Sun.

Die Live-Musik wird dabei von Projektionen in 4K-Auflösung unterstützt – mit Technologie von Panasonic und auf insgesamt 2.300 Quadratmetern Projektionsfläche.

Rück- und Deckenprojektion

Der Eventspezialist ETC Onlyview setzt dafür zwanzig Panasonic PT-RQ50K 3-Chip-DLP-Laserprojektoren mit 50.000 Lumen ein, die mit dem Weitwinkelobjektiv ET-D3QW200 die 360-Grad-Bilder erstellen.

Dabei werden je zwei PT-RQ50K in jedem Panel gestapelt, zudem werden die Bilder von hinten auf die Leinwand projiziert. Cercle Odyssey wird außerdem sechs kompakte PT-RQ35K-Projektoren mit einer Helligkeit von 30.000 Lumen verwenden, die diskret an der Bühne positioniert sind und 4K-Bilder an die Decke zu projizieren.

Nachhaltige Projektion

Die Projektionstechnologie wurde hier einer LED-Lösung vorgezogen, da eine deutlich höhere Mobilität und einfachere Installation gegeben ist. Zudem spielten auch Nachhaltigkeitsaspekte eine Rolle: Der Energieverbrauch im Vergleich zu LED ist geringer, zudem wird die technische Ausstattung jeweils lokal bezogen, was die Transportemissionen deutlich senkt.

Hartmut Kulessa, Head of Marketing Visual Systems bei Panasonic Connect Europe, kommentiert: „Wir glauben, dass Bilder die Kraft haben, Menschen zu verbinden und zu bewegen. Als technischer Partner von Cercle Odyssey für Videoprojektion beschreitet Panasonic neue Wege im Bereich des immersiven Storytellings. Unsere branchenführenden 4K-Projektoren erwecken diese Momente zum Leben und ermöglichen es dem Publikum, sich schon heute mit der Zukunft von großen, nachhaltigen Veranstaltungen auseinanderzusetzen.“