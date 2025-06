Gäste, die auf der legendären Rennstrecke Circuit Paul Ricard in Le Castellet, Frankreich, ankommen, werden jetzt von einer großen Transparent-LED-Wall begrüßt, die sich 15 Meter über die Fassade des Haupteingangs erstreckt. Die maßgeschneiderte Infiled-Lösung wurde mit dem französischen Integrator ND Tech Med installiert und gehört laut dem Hersteller zu den größten transparenten LED-Screens in Europa.

Das 81 Quadratmeter große Display besteht insgesamt aus 96 Paneelen. Auf ihm zu sehen sind Live-Übertragungen des Rennens, Interviews und Sponsorenwerbung. Insgesamt ist die gesamte Wall 15 Meter breit und 5,4 Meter hoch.

Pixelpitch horizontal und vertikal

Der Pixelpitch wurde dabei individuell auf optimale Lesbarkeit gewählt: Somit hat die LED einen horizontalen Pixelpitch von 4 Millimetern und einen vertikalen Pixelabstand von 8 Millimetern. Auch die richtige Balance zwischen Sichtbarkeit und Transparenz wurde sorgfältig austariert.

Trotz des geringen Gewichts der transparenten LED-Lösungen entwickelten Infiled und ND Tech Med aufgrund der Größe ein kundenspezifisches Befestigungssystem, um Stabilität zu gewährleisten und gleichzeitig die thermische Ausdehnung zu kompensieren. Die Montagelösung gewährleistet außerdem einen schnellen Wartungszugang.