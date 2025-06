Spinetix führte vor einem Jahr ein Plug-in für die AV-Steuerungsplattform Q-Sys ein. Das erlaubte es Usern von Q-Sys, auf das cloudbasierte Arya-CMS von Spinetix zuzugreifen und somit Digital Signage-Inhalte über Q-Sys auszuspielen. Jetzt entwickelte der Schweizer Software-Anbieter ein zweites Plug-in für seine Elementi-Software.

Elementi ist eine weitere Software von Spinetix, die aber mit Arya integriert ist. Elementi wird im Unterschied zu Arya mehr für die Gestaltung und Erstellung von Digital Signage-Inhalten vermarktet – mit der Möglichkeit, diese Inhalte dann über Arya auszuspielen.

Das neue Q-Sys-Plugin stellt eine IP-Verbindung zu allen DSOS-kompatiblen Spinetix-Geräten im lokalen Netzwerk her und erlaubt so Steuerung und Überwachung der einzelnen „Elementi Shared Variables“. Laut Spinetix lassen sie sich so etwa im laufenden Betrieb aktivieren und deaktivieren – zum Beispiel, um Live-Sensordaten oder KPIs abzurufen, den Gerätestatus zu überwachen oder einen Remote Reboot durchzuführen. Außerdem soll das Plugin die gleichzeitige Arbeit mit einer oder mehrerer dieser Shared Variables innerhalb eines einzelnen Elementi-Projekts ermöglichen.

Das Plugin richtet sich insbesondere an Systemintegratoren, die Echtzeit-Signage in Netzwerken integrieren wollen, die primär andere Zwecke verfolgen – zum Beispiel in Office-Gebäuden, in Bildungsbereichen oder im Gastgewerbe. Das können beispielsweise Willkommensnachrichten oder Alarmmeldungen sein.