Jährlich führt der Außenwerber Ocean Outdoor seine Digital Creative Competition (DCC) durch, dieses Mal in sieben Ländern. Auch Ocean Outdoor Germany nimmt ab sofort Einreichungen für die beste und kreativste DooH-Kampagnen-Idee entgegen. Die Sieger gewinnen Media-Leistungen auf Oceans Screens in Hamburg und Oberhausen im Wert von insgesamt 650.000 Euro.

Dabei sollen die Kampagnenkonzepte gezielt die technischen Möglichkeiten von Ocean einbinden. Dazu zählen Forced-Perspective-Motive, Live-Streaming, Augmented Reality, Mixed Reality sowie Gesten- und Mimiktracking. Die besten Ideen setzt dann Ocean gemeinsam mit den Gewinnern um.

Einreichungen bis Ende August möglich

Es gibt zwei Preiskategorien für die Einreichung: eine für Marken („Commercial“) und eine für Non-Profit-Organisationen. In jeder Kategorie werden jeweils drei Gewinner:innen bekannt gegeben. Interessierte Teilnehmende können ihr Konzept über das Formular auf der Website einreichen. Dort stehen auch Bilder und technische Daten von Oceans Screens zur Verfügung, die Teilnehmende als Grundlage für die Gestaltung ihrer Kampagnenideen nutzen können.

Teilnehmende dürfen beliebig viele Ideen einreichen. Die Teilnahme ist kostenlos. Einsendeschluss ist der 29. August 2025, die Gewinner werden am 16. Oktober bekanntgegeben.

Im Anschluss an die nationalen Wettbewerbe haben die Erstplatzierten erstmals die Chance, in einem internationalen Grand Prix gegeneinander anzutreten. Die Sieger-Kampagne wird dann auf Oceans Screens in allen DCC-Ländern ausgespielt, also in Deutschland, Großbritannien, den Niederlanden, Schweden, Norwegen, Dänemark und Finnland.