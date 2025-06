Das IDOOH hat die Shortlists der DooH Creative Challenge 2025 bekanntgegeben: Insgesamt 38 Kampagnen haben es in die finale Auswahl geschafft. Der Wettbewerb für DooH-Kreationen geht damit in sein fünftes Jahr. Noch nie wurden so viele Arbeiten eingereicht wie 2025.

Die Teilnehmenden konnten sich in sechs Kategorien bewerben: Jeweils 6 Finalisten wurden in den Kategorien „Best of DooH Creation“, „Best of Crossmedia“ und „Best of Innovative DooH“ nominiert. Bei „Best Use of Data“ sind es 5 Kampagnen. Neu ist die Kategorie „Best of DooH Content“. Hier haben es 7 Einreichungen auf die Shortlist geschafft.

In der Kategorie „DCC Youngstars“ sind noch 8 Teams im Rennen. Der Nachwuchspreis kann dieses Jahr mit höheren Preisen aufwarten. Der Hauptgewinn: 5.000 Euro, die von ECN Executive Network Deutschland gestiftet werden, sowie 1 Milliarde Kontakte – durch die deutschlandweite Ausstrahlung der Gewinnerkampagne auf den teilnehmenden DooH-Netzwerken. Die Zweit- und Drittplatzierten werden mit 2.000 Euro sowie 1.000 Euro belohnt, die von TV-Wartezimmer gesponsert werden.

Das sind die Finalisten der DooH Creative Challenge 2025:

Best of DooH Creation (Kampagne // Kunde // Einreicher/Agenturen)

Wolt EM-Kampagne // Wolt Enterprises Deutschland // Motor Kommunikation/Mediaplus

// Wolt Enterprises Deutschland // Motor Kommunikation/Mediaplus Europa Verbinden // Deutsche Bahn // Ogilvy Germany

// Deutsche Bahn // Ogilvy Germany Blutspenden tut weniger weh // Bayerisches Rotes Kreuz // Saint Elmo’s/Mediaplus, Murat Aslan Photography, Hastings Audio Network Hamburg

// Bayerisches Rotes Kreuz // Saint Elmo’s/Mediaplus, Murat Aslan Photography, Hastings Audio Network Hamburg Penny Price Packs // Penny // Serviceplan/We Make Them Wonder, Supreme Music, Bransch Europe, Pion3ers, Wolfrik Fischer, Elbedesigncrew, Hastings Audio Network

// Penny // Serviceplan/We Make Them Wonder, Supreme Music, Bransch Europe, Pion3ers, Wolfrik Fischer, Elbedesigncrew, Hastings Audio Network DLRG „Flaches Wasser“ // Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft // Grabarz & Partner/Wall

// Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft // Grabarz & Partner/Wall Social Media ab 16 // Smarter Start ab 14 // Überground/Ströer, TV-Wartezimmer, 2wei Music

Best of Crossmedia (Kampagne // Kunde // Einreicher/Agenturen)

Screen2Save // Free2Move // Serviceplan/Mediaplus/Initiative Vermisste Kinder, Plan.net, Tacsy, Laya, 86 Tales, Seatback, Screenery, MMR Media, Doohvolution, Viewento, Emsu, Ströer, Sevenone Media

// Free2Move // Serviceplan/Mediaplus/Initiative Vermisste Kinder, Plan.net, Tacsy, Laya, 86 Tales, Seatback, Screenery, MMR Media, Doohvolution, Viewento, Emsu, Ströer, Sevenone Media #schattenseitedessommers // AOK Baden-Württemberg // KNSK Werbeagentur/Diemediafabrik Agentur für Mediaberatung

// AOK Baden-Württemberg // KNSK Werbeagentur/Diemediafabrik Agentur für Mediaberatung Wolt EM Kampagne // Wolt Enterprises Deutschland // Motor Kommunikation/Mediaplus

// Wolt Enterprises Deutschland // Motor Kommunikation/Mediaplus Bitte come to Germany // Bitburger Braugruppe // OMD Germany/Serviceplan

// Bitburger Braugruppe // OMD Germany/Serviceplan 50 Jahre Golf: Nostalgie meets Gen Zee // Volkswagen // PHD Germany/Tiktok

// Volkswagen // PHD Germany/Tiktok Retail-Kampagne zum Launch von Sonos Ace // Sonos // NFQ | Digital Creatives/OMG Investment + Activation, OMG Outcomes, Saltwater Films

Best Use of Data (Kampagne // Kunde // Einreicher/Agenturen)

Samsung Galaxy S24 DCO-Kampagne // Samsung Electronics Austria // Goldbach Media Austria/Publicis Media Austria, Cheil Austria GmbH, Aim3 Media

// Samsung Electronics Austria // Goldbach Media Austria/Publicis Media Austria, Cheil Austria GmbH, Aim3 Media Screen2Save // Free2Move // Serviceplan/Mediaplus/Initiative Vermisste Kinder, Plan.net, Tacsy, Laya, 86 Tales, Seatback, Screenery, MMR Media, Doohvolution, Viewento, Emsu, Ströer, Sevenone Media

// Free2Move // Serviceplan/Mediaplus/Initiative Vermisste Kinder, Plan.net, Tacsy, Laya, 86 Tales, Seatback, Screenery, MMR Media, Doohvolution, Viewento, Emsu, Ströer, Sevenone Media Uefa Euro 2024 Toralarm // Deutsche Telekom // Ströer Media Solutions/Mindshare, Content Fleet

// Deutsche Telekom // Ströer Media Solutions/Mindshare, Content Fleet Wolt EM-Kampagne // Wolt Enterprises Deutschland // Motor Kommunikation/Mediaplus

// Wolt Enterprises Deutschland // Motor Kommunikation/Mediaplus Zukunftstargeting // Burgenland Tourismus // Goldbach Media Austria/Mediaplus Austria, Myrate, Wien Nord Serviceplan

Best of Innovative DooH (Kampagne // Kunde // Einreicher/Agenturen)

BVB – The 50th Anniversary Westfalenstadion // Borussia Dortmund // Elastique

// Borussia Dortmund // Elastique Der größte DooH der Welt // Tierschutzkampagne // IU Internationale Hochschule

// Tierschutzkampagne // IU Internationale Hochschule Kick it like Alex // Deutsche Telekom // Elastique/Insglück Gesellschaft für Markeninszenierung/Zander & Partner Event-Marketing

// Deutsche Telekom // Elastique/Insglück Gesellschaft für Markeninszenierung/Zander & Partner Event-Marketing Screen2Save // Free2Move // Serviceplan/Mediaplus/Initiative Vermisste Kinder, Plan.net, Tacsy, Laya, 86 Tales, Seatback, Screenery, MMR Media, Doohvolution, Viewento, Emsu, Ströer, Sevenone Media

// Free2Move // Serviceplan/Mediaplus/Initiative Vermisste Kinder, Plan.net, Tacsy, Laya, 86 Tales, Seatback, Screenery, MMR Media, Doohvolution, Viewento, Emsu, Ströer, Sevenone Media BMW Welt – Mega Me // BMW Group // Elastique/Neocortext

// BMW Group // Elastique/Neocortext Uefa Euro 2024 Toralarm // Deutsche Telekom // Ströer Media Solutions/Mindshare, Content Fleet

Best of DooH Content (Kampagne // Kunde // Einreicher/Agenturen)

DLRG „Flaches Wasser“ // Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft // Grabarz & Partner/Wall

// Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft // Grabarz & Partner/Wall Flow Motion // TV-Wartezimmer // TV-Wartezimmer Content

// TV-Wartezimmer // TV-Wartezimmer Content Hinz&Pay // Hinz&Kunzt // KNSK Werbeagentur/Faktor 3, Ströer

// Hinz&Kunzt // KNSK Werbeagentur/Faktor 3, Ströer Social Media ab 16 // Smarter Start ab 14 // Überground/Ströer, TV-Wartezimmer, 2wei Music

// Smarter Start ab 14 // Überground/Ströer, TV-Wartezimmer, 2wei Music 75 Jahre Grundgesetz // Ströer // Ströer/Ströer Media Creation

// Ströer // Ströer/Ströer Media Creation DooH Exploration // OBJ Studio // OBJ Studio/Walldecaux

// OBJ Studio // OBJ Studio/Walldecaux Europawahl // Ströer // Ströer/Ströer Media Creation

DCC Youngstars (Kampagne // Kunde // Einreicher/Agenturen)

Tight Space // Kampagne gegen Massentierhaltung // Jennifer Meins, Hendrik Große/Grabarz & Partner

// Kampagne gegen Massentierhaltung // Jennifer Meins, Hendrik Große/Grabarz & Partner Der größte DooH der Welt // Tierschutzkampagne // Cheyla Santryce Köster, Daria Onofaro, Tim Wiggers/IU Internationale Hochschule

// Tierschutzkampagne // Cheyla Santryce Köster, Daria Onofaro, Tim Wiggers/IU Internationale Hochschule Mach’s nicht unnötig kompliziert // Aufruf zum Wählen // Leonard Brenneisen, Marie Reike, Alban Seeger, Jennifer Claußen/Hamburg School of Ideas

// Aufruf zum Wählen // Leonard Brenneisen, Marie Reike, Alban Seeger, Jennifer Claußen/Hamburg School of Ideas Shadooh // Awareness für Hautkrebsrisiko // Laura C. Linnebjerg, Leonie Göbel, Philip Döring/IU Internationale Hochschule

// Awareness für Hautkrebsrisiko // Laura C. Linnebjerg, Leonie Göbel, Philip Döring/IU Internationale Hochschule Einmal gesehen – immer verstört // Kinder- und Jugendmedienschutz // Viktoria Stadler, Svetlana Zhukova/Hochschule Macromedia – Campus München

// Kinder- und Jugendmedienschutz // Viktoria Stadler, Svetlana Zhukova/Hochschule Macromedia – Campus München Ohrwurm fürs Herz // Erste-Hilfe-Kampagne bei Herzstillstand // Sarah Köster, Yannick Wuttke/Beckdesign

// Erste-Hilfe-Kampagne bei Herzstillstand // Sarah Köster, Yannick Wuttke/Beckdesign Untouchables // Kampagne gegen sexualisierte Gewalt an Frauen // Kim Lucy Hahnemann, Wolf Wenzel, Katharina-Laura Wulf, Enrico Weber/IU Internationale Hochschule

// Kampagne gegen sexualisierte Gewalt an Frauen // Kim Lucy Hahnemann, Wolf Wenzel, Katharina-Laura Wulf, Enrico Weber/IU Internationale Hochschule Dein Schutz gegen Gewalt // Weißer Ring // Malene Karstensen, Louis Thellen/IU Internationale Hochschule

Die Preisverleihung der DooH Creative Challenge 2025 findet am 9. Oktober im Rahmen der 2. IDOOH-Konferenz 2025 in Düsseldorf statt. „Die diesjährige DooH Creative Challenge beweist erneut, wie vielfältig und inspirierend Digital-out-of-Home sein kann – ob klassische Kreation, datengetriebene Ansätze oder spektakuläre Einzelinstallationen: Die Möglichkeiten auf diesem Medium sind grenzenlos“, sagt Frank Goldberg, Geschäftsführer des IDOOH und Vorsitzender der Jury. „Ein riesiges Dankeschön geht an alle Einreichenden für ihre starken Arbeiten und an die Jury für ihr großartiges Engagement und die konstruktiven, oft leidenschaftlichen Diskussionen.“

Mehr Informationen finden sich auf der DCC-Website.