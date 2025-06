Um auf die Gefahren von Sonnenschäden aufmerksam zu machen, präsentieren Wonderhood Studios und die British Skin Foundation „The Burnable Billboard“ – eine DooH-Kampagne, die in Echtzeit die Auswirkungen von zu viel Sonne auf die Haut zeigt.

Die Idee wurde 2024 mit Bronze in der Kategorie Wohltätigkeit des jährlichen Digital Creative Competition von Ocean Outdoor ausgezeichnet und nun umgesetzt.

Je mehr UV, desto röter die Haut

Die Zahl der Hautkrebsfälle im Vereinigten Königreich ist so hoch wie nie zuvor, und obwohl Studien zeigen, dass ein einziger Sonnenbrand das Risiko, an Krebs zu erkranken, verdreifachen kann, ergreifen nur 27 Prozent der Briten angemessene Vorsichtsmaßnahmen, um ihre Haut zu schützen.

Hier will die Kampagne sensibilisieren: Mithilfe der Live-Datenfeed-Technologie von Ocean sowie API und Daten von Wettersensoren wurden die einzelnen DooH-Screens sekündlich mit dem exakten UV-Level an diesem Ort in Echtzeit aktualisiert. Je höher die UV-Belastung, desto mehr verändert sich die gezeigte Haut, verbrennt und bekommt schließlich in Echtzeit Blasen. Dieser Effekt wurde durch die Zusammenarbeit mit einem Dermatologen und einem technischen Team von The Gardening Club erreicht. Diese entwickelte ein KI-Modell, das auf die realistische Darstellungen von Sonnenschäden innerhalb weniger Stunden nach ungeschützter UV-Exposition trainiert ist.

Für Tage mit hoher UV-Belastung

Tomas Roope, Kreativdirektor bei The Gardening Club, erklärt: „Ausgehend von im Studio aufgenommenen Bildern gesunder, unbeschädigter Haut haben wir in enger Zusammenarbeit mit einem Dermatologen Keyframes erstellt, die jedes Stadium der Sonnenschäden veranschaulichen. Dann haben wir mit Hilfe anderer KI-Tools Tausende von interpolierten Bildern erstellt, um zu veranschaulichen, wie ungeschützte Haut durch Sonneneinstrahlung geschädigt wird.“

Die Kampagne war zeitlich so abgestimmt, dass sie an Tagen erschien, für die besonders hohe UV-Werte vorhergesagt werden. Zusätzlich wurde sie am 19. Juni in drei britischen Städten gezeigt, darunter eine ganztägige Übernahme der Meridian Steps in Londons Westfield Stratford City, eine dreistündige Übernahme von The Totem in West Quay, Southampton, und The Loop Screens in Manchester.

Per QR-Code zur Beratung

QR-Codes leiten die Betrachter der Displays zu einer Website der British Skin Foundation, auf der Sonnenanbeter von Experten beraten werden, wie sie sich besser schützen können. Lisa Bickerstaffe, Leiterin der Kommunikationsabteilung der British Skin Foundation, kommentiert: „Das Burnable Billboard zeigt der Öffentlichkeit auf eindrucksvolle Weise, wie schädlich UV-Strahlen für die Haut sein können, selbst im britischen Klima. Indem wir wissenschaftliche Informationen auf so innovative und kreative Weise präsentieren, können wir die Öffentlichkeit darüber aufklären und informieren, wie wichtig es ist, seine Haut zu schützen“.