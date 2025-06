Denkt die Branche an Schweizer Digital Signage-Software, ist Navori der erste Name, der ihr in den Sinn kommt. Selbst die kleinen CMS-Entwickler von Cingerine sind in Europa oft bekannter als Spinetix – ein weiteres CMS „Made in Switzerland“. Die manchmal unkonventionellen Entwickler von Spinetix können jedoch auf ein treues Partnernetzwerk, darunter Intel, zurückgreifen und verfügen über eine vergleichsweise große installierte Basis.

Der Spezialist für datenreiches und optisch ansprechendes Signage

Wie Navori ist auch Spinetix in Lausanne beheimatet. Spinetix ist ein Digital Signage-CMS-Anbieter und Hersteller von Hardware-Playern und entwickelt seit über einem Jahrzehnt im Schatten seines größeren Nachbarn innovative Digital-Signage-Lösungen. Zeit für einen erneuten Blick auf Spinetix: Pünktlich zur Infocomm hat das Unternehmen seine neueste CMS-Plattform Elementi 2025 vorgestellt.

Elementi 2025 wurde entwickelt, um neue Maßstäbe in Sachen Datenintegration, Leistung und herausragender Bildqualität zu setzen. Neue Microsoft-365-Widgets ermöglichen Endnutzern die sichere Darstellung von Live-Unternehmensdaten auf Displays. Eine überarbeitete Synchronisierungs- und Multi-Output-Engine sorgt für die Synchronisierung aller Frames, während ein aktualisierter Chromium-Core für „höchste Schweizer Sicherheit“ sorgen soll.

Spinetix folgt den neuesten No-Coding-Branchentrends, damit Nutzer relevante Unternehmensinhalte einfach und sicher auf Digital-Signage-Bildschirmen teilen können. Spinetix ermöglicht die Integration von Microsoft-365-Widgets für Power BI, SharePoint News und Viva Engage, um Live-Dashboards und Unternehmens-Feeds auf jedem Display zu veröffentlichen – ganz ohne Programmierung. Viele CMS-Entwickler versprechen zwar No-Code-Kompatibilität, doch nur wenige können diese Erwartungen auch erfüllen.

Ebenso relevant wie die No-Code-Integration von Power BI ist der neue Chromium 126 Player. Die größte Herausforderung in der Branche stellen veraltete Chromium-Player dar. Insbesondere SoC-Player hinken Desktop-Versionen oft um Jahre hinterher. Mit Chromium 126 kann der neue Elementi 2025 Player schneller rendern, bietet höhere Sicherheit und eine breitere Kompatibilität mit Drittanbietern für webbasierte Inhalte.

Wir freuen uns darauf, die neue CMS-Plattform auf der Infocomm persönlich zu testen.