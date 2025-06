Vor rund drei Wochen fing die Berliner Publikumspresse an Schlagzeilen zu schalten, dass Harry Stiles vermehrt in der Hauptstadt gesichtet wird. Seitdem kreisen Spekulationen, ob der britische Popstar sich hier permanent niedersiedelt. Der Reiseveranstalter Weroad, der seine Marketing-Aktionen gerne auf derlei Promi-News aufbaut, begrüßt Harry Styles mit einer Guerilla-OoH-Kampagne.

Drei Motive in drei Ortsteilen – so baute Weroad die Kampagne auf. Die Motive bestehen aus Sprüchen wie „Hey Harry, moving to a new city is hard, but making new friends doesn’t have to be“, womit das italienische Start-up auf seine Gruppenreise-Angebote für junge Leute anspielt. Die will Weroad in den Stadtviertel Mitte, Prenzlauer Berg und Friedrichshain erreichen, wo die Motive in den Schaufensterdisplays der Spätis und auf 1.500 A1-Postern zu sehen ist. Hinzu kamen drei Hauswandprojektionen vergangenen Mittwochabend rund um den Alexanderplatz.

Die Harry-Sprüche sind die 2.0-Ausgabe von Weroad-Guerilla in Berlin: Während der EM 2024 sprachen Plakate und Projektionen in der Hauptstadt den ehemaligen Mittelfeldstürmer der Nationalmannschaft Toni Kroos an.