Infocomm25 AI in DS – Context is King

AI war auf der Infocomm fast überall zu finden, meistens als Marketingschlagwort oder Zukunftsvision. Das Höchste der Gefühle war die Anbindung bekannter AI-Tools in den eigenen Software-Plattformen. Aber von wirklicher AI-Integration ist bisher wenig zu sehen. Anders bei drei US-basierten Workplace-Spezialisten und den Interaktivitätsexperten von Intuiface.

Digital Signage Software Best Practice – Context is King

Es ist wohl kein Zufall, dass insbesondere drei Digital Signage-Anbieter aus dem Workplace-Umfeld am Weitesten mit AI-Integration sind. Denn AI-basierte Anwendungen werden umso besser, je mehr Daten zum Lernen zur Verfügung stehen. Bei AI gilt: Context ist König.

Appspace, Poppulo & Co sind in der Disziplin bestens aufgestellt. Sie bieten ihren Kunden Digital Signage, Room Booking und Mitarbeiter-Mobile-Apps für Desk Booking an und wissen somit über Nutzer und die Umgebung der Screens viel mehr als in passiven Digital Signage-Projekten. Anders bei Intuiface, die seit Jahren konsequent auf API-Datenanbindungen setzen und ihre Nutzer mittels Agents bei der Content-Erstellung unterstützen.

Die besten integrierten AI-Features

Content-Erstellung

Hier geht es nicht darum, Digital Signage-Content in externen GenAI-Tools zu erstellen, sondern Nutzern innerhalb der Digital Signage-Applikation AI-Features zur Verfügung zu stellen, die praktischen Mehrwert bieten und die AI-generierten Ergebnisse in editierbarer Form zur Verfügung stellen.

So ermöglichen es Appspace, Intuiface und Korbyt, AI-generierten Content innerhalb ihrer Composer via Prompt zu erstellen, der sowohl die CI-Richtlinien berücksichtigt als auch beim Text den unternehmenseigenen Tone-of-Voice trifft. Dazu werden Prompts mit Corporate-eigenen Informationen automatisch ergänzt.

Die Digital Signage-Anbieter nutzen aus Datenschutzgründen für die Content-Erstellung die privaten AI-Instanzen der Kunden.

Arbeiten mit Content

AI-Features, die im Web und in vielen Produktivitäts-Applikationen schon häufig angeboten werden, haben es auch in die Digital Signage-Welt geschafft. So bieten die großen Enterprise-Anbieter automatisch generierte AI-Zusammenfassungen von Texten, Übersetzungen in alle Sprachen und Textüberarbeitung via Konversations-AI an.

Targeting-Content

Super interessant ist die intelligente, AI-unterstütze Ausspielung von Digital Signage-Content auf die passenden Displays. Durch die hohe Datenintegration von Appspace, Korbyt und Poppulo aus Desk-Booking-Funktionen können Digital Signage-Inhalte optimal ausgespielt werden.

Wenn die Marketing-Abteilung sich beispielsweise am Standort Denver in der 3. Etage trifft, werden auf den umliegenden Screens automatisch abteilungsrelevante Inhalte ausgespielt. An internationalen Standorten wiederum lässt sich so Content in den relevanten Sprachen priorisieren.

Die Audience-Daten, die für optimiertes Targeting notwendig sind, erhalten die CMS-Plattformen von verbundenen Datenquellen und nicht notwendigerweise über Sensoren.

Network Operations

Unser Highlight auf der Infocomm war die AI-Integration von Poppulo. Das Digital Signage-Schwergewicht aus Denver zeigte als bisher einziger Anbieter ein AI-basiertes Netzwerk-Management mit Recommendation Engine.

Voll integriert in die Plattform können Nutzer –unterstützt durch AI – Reports über den Netzwerk-Status generieren und sich Optimierungsempfehlungen vorschlagen lassen. Das System liefert anschauliche Grafiken und empfiehlt individuelle Maßnahmen. Die Optimierungs-Vorschläge reichen von der Hardware über das Netzwerk bis hin zur Content-Ausspielung.

Überzeugend ist die tiefe Integration in die Plattform und die praxisnahen Empfehlungen basierend auf den 700.000 aktiven Touchpoints weltweit. Poppulo hat für die Entwicklung von AI-Funktionen ein großes dediziertes AI-Team akquiriert. Hier zeigt sich, dass AI auch die Konsolidierung der Branche noch weiter beschleunigen wird. Denn nur die großen Anbieter werden in der Lage sein, teure AI-Entwicklungen zu stemmen.

Weitere AI-Funktionen in Workplace-Projekten

Die AI-Optimierung zieht sich durch sämtliche Workflows einer Workplace Experience Plattform. Die Tech Stack für Digital Signage-Netzwerke und Mobile Apps sind hier oft kombiniert, sodass die Plattformanbieter tiefen Einblick in die Raumnutzung und Nutzer-Anwesenheit erhalten.

So werden Mitarbeitern desselben Teams beim Desk-Booking automatisch nebeneinander gesetzt; Mitarbeiter mit vielen Telefonkonferenzen wird ein verfügbarer Meetingraum angeboten. Alles Funktionen und Features, die ohne AI-Unterstützung bisher nicht automatisiert werden konnten.