Monitorwerbung hat sein Portfolio an Gigawalls – die anaologe oder hybride Werbeflächen an Premium-Plätzen umfassen – erneut erweitert. Die neue Fläche befindet sich an der Karl-Popper-Straße in Wien und verbindet eine 100 Quadratmeter große, beklebbare Fensterfläche mit zwei Screens, einer im Format 55 und einer im Format 77 Zoll.

Die hybride Fläche liegt in unmittelbarer Nähe zum Wiener Hauptbahnhof. Täglich passieren hier tausende Pendler:innen, Reisende und Bewohner:innen das Stadtentwicklungsgebiet rund um das Sonnwendviertel und das Quartier Belvedere. Zudem führt die Straßenbahnlinie D an der Fläche entlang. Laut Monitorwerbung erreicht die neue Gigawall rund 30.000 Bruttokontakte täglich.

Die Fläche ist ausschließlich als Gesamtpaket buchbar, bestehend aus den beiden Screens und der großformatigen Fensterbeklebung. Der Mindestbuchungszeitraum beträgt einen Monat.