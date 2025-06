OoH Die Shortlist der Swiss Out of Home Awards

Die Shortlist für die Swiss Out of Home Awards 2025 steht: Aus 154 OoH-Kampagnen wählte die Jury ihre 27 Favoriten. Bewertet wird vor allem das Sujet – weniger die Mediastrategie- und planung. Nominiert ist unter anderem eine Megaplakat-Aktion der Swisscom. Von den digitalen OoH-Kampagnen schafften es fünf auf die Shortlist, darunter Reiseveranstalter Tui Suisse.

Die Awards finden unter der Trägerschaft des Verbands Aussenwerbung Schweiz (AWS) statt. Die Jury setzt sich aus 14 Experten aus den Bereichen Werbung, Kultur und Design zusammen. Die nominierten Kampagnen verteilen sich auf fünf Kategorien und zeichnen sich durch Kriterien wie Originalität, Neuartigkeit, plakative Umsetzung, kommunikative Nachhaltigkeit sowie grafische und gestalterische Qualität aus.

Die Gewinner der Kategorien sowie die Auszeichnung „Campaign of the Year“ werden am 4. September 2025 im Rahmen des Branchenevents Woohw! in Zürich vor rund 500 geladenen Gästen bekannt gegeben. Die Namen der Preisträger bleiben bis zur Veranstaltung geheim.

Hier die komplette Shortlist: