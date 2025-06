Out of Home Niedrigster TKPs und höchste Werbeerinnerung

Studien zu Werbewirkung und TKP-Vergleich gibt es viele – mit oft höchst unterschiedlichen Ergebnissen dank sehr individueller Vergleichs Metriken. Die Finanzberater von Solomon Partner dagegen setzen auf etablierte KPIs und erreichen somit ein breit akzeptierten Vergleich.

Die Übersicht zeigt, dass Out of Home Werbung den höchsten ROI für die Zielgruppe in allen wichtigen Medien erzielt und dabei die TKPs von TV, Print und den meisten digitalen Kanälen übertrifft.

Out-of-Home ist außerdem effektiv. Die Studie ergab, dass OoH sowohl in analog als auch in digitalen Formaten die höchste Werbeerinnerung erzielt und Live- und Streaming-TV, Podcasts, Radio und Online-Werbung übertrifft. Aufgrund dieser Kombination aus Effizienz und Wirkung prognostiziert Magna, dass Out-of-Home im Jahr 2025 das am schnellsten wachsende traditionelle Medium sein wird.